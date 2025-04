Mestský raj pre rodiny aj cyklistov. Nový park v Starej Ľubovni má ambíciu stať sa pýchou regiónu

Park priblíži históriu cez legendu o Čertovej skale

Pribudne pláž, aleja, ihriská a servis pre cyklistov

Výstavba potrvá niekoľko rokov, vstup bude kombinovaný

Pozadie projektu a budúce plány mesta

19.4.2025 (SITA.sk) - Mestské záhrady v Starej Ľubovni s najväčším bludiskom svojho druhu v strednej Európe sa rozšíria o Spiš Park. Pôjde o komplexný voľnočasový a rekreačný areál, zahŕňať bude menšie ihriská, piknikové priestory či trávnatú pláž pri rieke Jakubianka a ďalšie atrakcie i služby.Mestskí poslanci schválili ešte v marci na tento zámer súkromnému investorovi prenájom plochy s rozlohou 37-tisíc metrov štvorcových. Projekt spája históriu, prírodu a moderné atrakcie, pričom jeho cieľom je vytvoriť priestor pre turistov aj miestnych obyvateľov, kde sa môžu zabaviť, oddýchnuť a zároveň objavovať kultúrne dedičstvo regiónu.Autorom zámeru je Jozef Romaňák, ktorý stojí aj za projektom Viktóriiných záhrad otvorených pred troma rokmi. „Už skôr som uvažoval nad tým, aby sme areál rozšírili o časť, ktorá je okolo záhrad. Chceme to sceliť a spraviť park s viacerými atrakciami, ktoré budú približovať históriu Ľubovnianskeho hradu,“ povedal pre agentúru SITA.Návštevník v parku prejde podľa jeho slov celou históriou hradu skrz povesť o Čertovej skale, ktorá je tematicky zapracovaná aj v bludisku. „Pridáme ale aj ďalšie prvky, ktoré ju pripomínajú. Zároveň bude park slúžiť pre obyvateľov mesta, pretože tam budú rôzne ihriská, altánky, trávnatá pláž, ktorú budú môcť využiť na piknik alebo len tak, na oddych,“ ozrejmil.Projekt si kladie za cieľ zveľadiť a upraviť priestor, ktorý je v súčasnosti v zlom stave. „Zmenil sa na nelegálnu skládku, kam ľudia vyhadzujú odpad, ktorý im zavadzia na dvore. Tento priestor vyčistíme a vytvoríme kultivované miesto, ktoré bude slúžiť celému mestu,“ avizuje Romaňák.Trávnatú pláž bude lemovať lipová aleja, ktorá má podľa projektu vytvoriť príjemné prostredie na prechádzky a poskytnúť prirodzený tieň počas horúcich dní. Súčasťou budú aj dve bedmintonové ihriská a malé futbalové ihrisko, rovnako aj ihrisko na diskgolf. Cyklisti budú môcť využiť servisné stanice na nabíjanie elektrobicykla alebo pre prípadnú rýchlu opravu.Obyvatelia Ľubovne budú mať k dispozícii spomínané altánky určené na opekačky, rodinné oslavy či komunitné stretnutia. Areálom povedie náučný chodník, ktorý priblíži miestnu prírodu, históriu a kultúrne dedičstvo regiónu. „Prevedie návštevníkov povesťou o spomínanej Čertovej skale, podľa ktorej diabol upustil balvan počas stavby hradu,“ dodal Romaňák.V areáli zároveň plánujú detské ihrisko v podobe Ľubovnianskeho hradu. Predstaviť chcú aj Kráľovské podhradie, kde si návštevníci budú môcť pozrieť tradičné remeslá a zažiť atmosféru života poddaných v stredoveku. Súčasťou historickej cesty bude aj Pieninská dráha, pôjde o minigolf pripomínajúci Pieniny.Realizácia projektu je plánovaná na tri až päť rokov. „Jednotlivé fázy zahŕňajú postupné budovanie a rozvíjanie hlavných prvkov parku, aby bol projekt efektívne realizovaný a dlhodobo udržateľný,“ ozrejmil jeho autor. Hoci prístup do areálu bude bezplatný, niektoré časti budú spoplatnené. Pôjde o bludisko, detské ihrisko, Kráľovské podhradie a Pieninskú dráhu. Bezplatné budú rekreačné zóny, altánky, pláž či stanice pre cyklistov.Súčasné záhrady pri rieke Jakubianka majú viac ako 11-tisíc metrov štvorcových, samotné bludisko z nich zaberá 6 400 metrov štvorcových. Dĺžka jeho uličiek je takmer 3,3 kilometra, na jeho vybudovanie bolo použitých 20-tisíc sadeníc. Zámer bludiska s mestskou záhradou schválili mestskí poslanci vo februári 2019.Mesto na tento účel prenajalo miestnej spoločnosti JVR Enterprise, s. r. o. nehnuteľnosti vo výmere približne 11-tisíc metrov štvorcových na 15 rokov s nájomným vo výške jedno euro. Ďalších 37-tisíc metrov štvorcových na nový zámer odsúhlasili v marci tohto roka.„Investor to nedostal bezodplatne, je tam nájomné v zmysle zásad, ide o približne 4 500 eur ročne,“ uviedol pre SITA primátor mesta Ľuboš Tomko . Zároveň pripomenul, že v budúcnosti by v tamojšej lokalite, medzi Starou Ľubovňou a Novou Ľubovňou, mala pribudnúť aj cyklotrasa. Mesto už podalo žiadosť na jej vybudovanie. „Je to na trase Eurovelo 11, vznikne tak ďalší zaujímavý produkt cestovného ruchu v našom okresnom meste,“ poznamenal.