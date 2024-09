Barman už nechcel nalievať podguráženému zákazníkovi, ten na neho zaútočil päsťami

Barman utrpel tržné rany

Páchateľ bol zadržaný

5.9.2024 (SITA.sk) - Barman nechcel viac nalievať zákazníkovi, ten na neho zaútočil päsťou. V pohostinstve v obci Horná Súča, okres Trenčín, zaútočil na barmana muž, ktorý už bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Z toho dôvodu mu barman odmietol nalievať a po verbálnej hádke mu muž adresoval niekoľko pästí do tváre.Ako ďalej informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, poškodený útokom utrpel tržné rany na tvári, tržné rany mal aj na pravom predlaktí. Páchateľovi bola vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s výsledkom 1,96 promile alkoholu v dychu.Podľa doposiaľ zistených informácií, prešiel útočník po verbálnej hádke s barmanom za barový pult, kde poškodeného niekoľkokrát udrel päsťou do tváre.„Poškodený útokom utrpel tržné rany na tvári. Tržné rany mal aj na pravom predlaktí, ktoré mu spôsobili rozbité sklené poháre na podlahe, na ktoré po útoku spadol. Taktiež mu boli zničené jeho dioptrické okuliare v hodnote 650 eur. Jeho zranenia si vyžiadali lekárske ošetrenie v nemocnici," uviedla polícia na sociálnej sieti.Po príchode polícia obmedzila páchateľa na osobnej slobode a vykonala s ním dychovú skúšku, ktorá skončila s výsledkom 1,96 promile alkoholu v dychu. Páchateľ po zadržaní putoval do cely policajného zaistenia.„Poverený príslušník PZ z Nemšovej po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol obvinenie 39 – ročnému mužovi za spáchanie prečinu výtržníctvo. Obvinený bol už v minulosti sedemkrát súdne trestaný za násilnú, majetkovú aj drogovú trestnú činnosť. Tento skutok spáchal v posledný deň svojho podmienečného odsúdenia za rovnaký trestný čin," dodala trenčianska krajská polícia.O ďalšom osude páchateľa bude rozhodovať súd.