Netanjahu požaduje neobmedzenú kontrolu strategického koridoru na hranici Pásma Gazy a Egypta

5.9.2024 (SITA.sk) - Izrael si podľa jeho premiéra musí ponechať časovo neobmedzenú kontrolu nad strategickým koridorom medzi Pásmom Gazy a Egyptom. Benjamin Netanjahu v stredu zahraničným novinárom povedal, že kontrola hranice je nevyhnutná na zabránenie militantnému hnutiu Hamas v opätovnom vyzbrojovaní prostredníctvom pašovania zbraní, čo je nutné, aby sa neopakoval scenár útoku na Izrael zo 7. októbra.„Gaza musí byť demilitarizovaná a to sa môže stať len vtedy, ak koridor Philadelphi zostane pod pevnou kontrolou,“ povedal Netanjahu s tým, že izraelské jednotky objavili pod hranicou desiatky tunelov. Stiahnutie z koridoru, ktorý vojaci obsadili v máji, podľa neho Izrael zváži, ak by mu predstavili alternatívnu silu na kontrolu.„Priveďte mi kohokoľvek, kto nám skutočne ukáže, že dokáže zabrániť opakovanému pašovaniu. Nevidím, že by sa to teraz stalo. A kým sa tak nestane, sme tu,“ vyjadril sa.Izraelský premiér sa vzoprel aj tlaku rodín zostávajúcich rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiavajú militanti, aby súhlasil s dohodou o prímerí a neobetoval ich príbuzných za kontrolu koridoru. Tento postoj je podľa neho potrebný na zabezpečenie toho, že Hamas už nebude predstavovať pre Izrael hrozbu.Netanjahuov postoj však môže ohroziť rokovania o prímerí v Pásme Gazy. Otázka kontroly koridoru Philadelphi sa totiž stáva kľúčovou prekážkou. Hamas požaduje v rámci viacfázovej dohody o prímerí prípadné úplné stiahnutie Izraela z Pásma Gazy.Egypt už požaduje konkrétny časový rámec pre stiahnutie sa izraelských vojakov z koridoru a izraelský postoj už skritizovali aj Spojené arabské emiráty, ktoré pred štyrmi rokmi s Izraelom nadviazali formálne vzťahy.