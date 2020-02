Barnier bude rokovať o voľnom obchode s Britániou, spornou otázkou bude aj časový rámec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia schválila mandát pre svojho hlavného vyjednávača Michela Barniera na rokovania o dohode o voľnom obchode s Veľkou Britániou. EÚ trvá na tom, že ak Británia chce čo najlepšiu dohodu, bude sa musieť prispôsobiť pravidlám a predpisom únie vo všetkých oblastiach od štátnej pomoci po environmentálne štandardy.Británia to však už odmietla a tvrdí, že schopnosť odkloniť sa od pravidiel EÚ je kľúčovou súčasťou brexitu.Ďalšou spornou otázkou je časový rámec. Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že dohoda sa musí uzavrieť do konca roka. Prechodné obdobie sa môže raz predĺžiť a to až o dva roky, ale Johnson sa vyjadril, že to neurobí."Potrebujeme dobrú dohodu a nie podriadenie sa časovému tlaku," uviedla v tejto súvislosti francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalinová.