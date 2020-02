Letecké opravovne Trenčín (LOTN) úspešne ukončili opravu ďalšieho afganského vrtuľníka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Letecké opravovne Trenčín (LOTN) sú pripravené odovzdať afganským vzdušným silám ďalší vrtuľník typu Mi-17V-5 po generálnej oprave. Jedná sa o vrtuľník, ktorý bol v LOTN opravovaný na základe existujúceho rámcového kontraktu s agentúrou NSPA (NATO Support and Procurement Agency).V LOTN vykonali generálnu opravu tohto vrtuľníka Mi-17V-5 spojenú s opravou ťažkého bojového poškodenia. V histórii trenčianskych opravovní to bola zatiaľ najzložitejšia oprava takéhoto typu vôbec. Na základe nálezového Aktu a následných technických odporúčaní od autorsko-konštrukčnej kancelárie a pôvodného výrobcu uvedeného typu vrtuľníka, ruskej spoločnosti MVZ Milja, boli vymenené tri nosné prepážky trupu. V procese opravy bola pilotná kabína úplne oddelená od nákladovej kabíny, aby mohli byť vykonané potrebné opravárenské úkony. Len činnosti spojené s ťažkou opravou si vyžiadali tri mesiace práce predtým, ako mohli byť realizované nadväzujúce aktivity v rámci generálnej opravy, spätnej montáže a funkčných skúšok vrtuľníka. Vrtuľník následne úspešne absolvoval skúšobný zálet, ktorý vykonali skúsení testovací piloti a v súčasnej dobe prebieha preberacie konanie a kontrola zo strany zákazníka. Následne bude vrtuľník pripravený na prevoz, naložený a pod vedením NSPA transportovaný do Afganistanu. V priebehu celej opravy zamestnanci LOTN preukázali vysokú odbornosť a mnohoročné skúsenosti s opravami a generálnymi opravami tohoto typu vrtuľníkov, čo viedlo k spokojnosti amerického gestora tohto programu.LOTN získali kontrakt na generálne opravy vrtuľníkov typu Mi-17V-5 v roku 2016 vďaka úspechu vo verejnej medzinárodnej súťaži agentúry NSPA.Informačný servis