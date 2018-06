Barnier: Medzi EÚ a Britániou sú stále veľké rozdiely ohľadne brexitu

Michel Barnier, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 29. júna (TASR) - Medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou ešte stále existujúohľadom brexitu. Uviedol to v piatok - v rámci summitu v Bruseli - hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.Hlavy vlád a štátov sa riadeným odchodom Británie z Únie zaoberali v piatok dopoludnia, pričom to bolo z ich strany iba skonštatovanie už doteraz známych skutočností. Piatkovým rozhovorom predchádzalo vyhlásenie britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá varovala, že neúspech rokovaní o brexite by mohol vážne ohroziť bezpečnosť Európy.Účastníci summitu - podľa oznámenia predsedu Európskej rady Donalda Tuska - prijali závery k problematike brexitu. Okrem iného sa v nich hovorí o potrebe vyriešiť otázku Gibraltáru, britského územia na juhu Španielska a o potrebe dosiahnuť politickú deklaráciu o právnom rámci budúcich vzťahov EÚ - Británia.Podľa Barniera sa už v rámci procesu rokovaní s Londýnom podarilo dosiahnuť istý pokrok. Stále však podľa neho zostávajú, najmä čo sa týka hraničného režimu medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.Vláda v Londýne prisľúbila zachovaťhranicu bez colných úradov a s fungujúcou infraštruktúrou medzi Severným Írskom a Írskom. Lídri EÚ však netrpezlivo očakávajú podrobné návrhy britskej strany o tom, ako to možno dosiahnuť. Mayová totiž trvá na tom, že jej krajina opustí colnú úniu EÚ, čo spochybňuje nemennosť hraničného režimu s Írskom.Barnier oznámil, že chce, aby sa britskí vyjednávači na budúci týždeň v pondelok vrátili do Bruselu a obnovilirozhovory. Britská premiérka po sérii sťažností z EÚ, že názorové rozdiely v jej vláde blokujú pokrok rozhovorov, potvrdila, že Londýn je pripravenýVyjednávač EÚ pri tejto príležitosti vyjadril nádej, že pozícia britskej vlády bude obsahovať, opísal situáciu Barnier.