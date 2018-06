Kiná plné štvornohých miláčikov? Prichádza PSÍ DETEKTÍV! Foto: Itafilm Foto: Itafilm

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (OTS) - Slovenské kiná obsadili hovoriaci domáci miláčikovia. Nebehajú však poslušne za svojimi pánmi, ale riešia vážny zločin! Bláznivá komédia Psí detektív si uťahuje z akčných policajných filmov a krimiseriálov, kde vyšetrovateľovi s prípadmi vždy pomáha jeho štekajúci partner. Aké by to však bolo, keby vedel napríklad taký Rex na svojho partnera nielen zaštekať, ale mu aj odpovedať štipľavou poznámkou? Dozviete sa v komédii Psí detektív, ktorá mala slovenskú premiéru 26. júna.Keď elitné policajné duo - rotvajler Max a jeho partner Frank - odhalí skupinu medzinárodných pašerákov zvierat, musí sa Max infiltrovať na prestížnu výstavu psov a zločin zastaviť.Film režiséra(Šmolkovia, Scoby-Doo) kombinuje počítačovú animáciu so živými hercami. Jedným z nich je napríklad Will Arnett, známy zo seriálu Arrested Development či ako hlas LEGO Batmana, ktorý si zahral Maxovho policajného partnera Franka. Tomu v slovenskom znení prepožičal hlas Marek Majeský. Zaujímavé je aj hlasové obsadenie rotvajlera Maxa, ktorého hlasom origináli je rapper Ludacris. Slovenským Maxom je dabingový herec Martin Kaprálik, okrem neho sa v slovenskom dabingu predstavia napríklad Táňa Pauhofová či Peter Rúfus.Komédiumôžete vidieť. Na vaše plátna ju prináša spoločnosť