Barnier navrhol predĺženie prechodného obdobia po brexite o dva roky

Na archívnej snímke Michel Barnier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. novembra (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre tzv. brexit Michel Barnier údajne načrtol Spojenému kráľovstvu možnosť predĺžiť prechodné obdobie po vystúpení z Únie o ďalšie dva roky, teda do konca roka 2022, uviedla tlačová agentúra Reuters.Barnier to podľa správ denníka Financial Times oznámil veľvyslancom členských krajín pri EÚ (COREPER) prostredníctvom diplomatickej nóty. Veľvyslanci rokovali o otázkach spojených s brexitom počas uplynulého víkendu v Bruseli, v pondelok o tejto téme rokujú ministri zahraničných vecí a európskych záležitostí.Podľa Barnierovho návrhu by sa prechodné obdobie mohlo predĺžiť až do decembra 2022. Prechodné obdobie - po vystúpení Británie z EÚ - má obom stranám zaistiť zmierneniea hlavne dosť času na dosiahnutie novej obchodnej dohody medzi EÚ a Britániou. Predĺženie prechodného obdobia - pôvodne stanoveného do konca roka 2020 (30. marec 2019 - 31. december 2020) by malo diplomatom poskytnúť viac času na nájdenie riešenia, ako sa vyhnúť tzv. tvrdej hranici medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.Počas prechodného obdobia bude v Spojenom kráľovstve aj naďalej platiť právo EÚ a Británia sa bude podieľať na colnej únii a jednotnom európskom trhu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)