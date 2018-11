Znovuzvolený primátor Vranova nad Topľou J. Ragan má viaceré priority

Na snímke primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 19. novembra (TASR) – Znovuzvolený primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan má v najbližšom volebnom období viaceré priority, medzi ktoré patria napríklad šport, eurofondy či doprava. Na čele mesta bude stáť tretíkrát po sebe, čo sa v ére samostatnosti nepodarilo žiadnemu doterajšiemu vranovskému primátorovi.Medzi primátorove priority patrí šport.uviedol s tým, že mesto rozbehlo v tejto súvislosti mnohé projekty.poznamenal.Pokračovať chce v komunikácii s občanmi, ako napríklad v súvislosti s mestskou tržnicou prostredníctvom ankety. Rekonštruovať ju budú s využitím financií z akčného plánu. Projekt by chceli zrealizovať v budúcom roku.upozornil. Vzniknúť by tam mohla športovo-oddychová zóna s halou.Podľa Ragana majú mnohé zmysluplné veci zaradené aj v akčnom pláne.ysvetlil. Aj naďalej budú v rámci neho od vlády požadovať súčinnosť pri získavaní investorov do priemyselného parku. Mesto bude tiež rokovať o vysporiadaní pozemkov v ňom.pripomenul s tým, že stavať by sa mohla už v budúcom roku. Poznamenal, že zriadenie sociálneho podniku nateraz pre nie veľmi výhodné podmienky stopli.Samostatnou kapitolou sú podľa vranovského primátora eurofondy.spomenul s tým, že jeho finančný objem je na úrovni 1,5 milióna eur. Uchádzať sa chcú tiež o dotácie v oblasti odpadového hospodárstva či školstva.doplnil.Aktivity vyvíjajú aj v oblasti dopravy. Spomenul v tejto súvislosti ako prvý severný obchvat mesta, v rámci ktorého chcú získať financie na projektovú dokumentáciu, tiež vysporiadanie a prípravu pozemkov. Potrebné je podľa neho pracovať aj na južnom obchvate mesta.uzavrel.