Barnier: Prechodné obdobie po brexite by sa mohlo predĺžiť o dva roky

Hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Berlín 19. novembra (TASR) - Prechodné obdobie po brexite by sa mohlo predĺžiť o dva roky. Navrhol to hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) Michel Barnier.Cieľom týchto návrhov je poskytnúť Spojenému kráľovstvu viac času na dosiahnutie úplnej obchodnej dohody s EÚ a diplomatom zase viac času na to, aby našli spôsob, ako sa vyhnúť tvrdej hranici v Írsku, uviedol Barnier.Podľa návrhu dohody o brexite, ktorý bol zverejnený minulý týždeň, prechodné obdobie sa začne, keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ 29. marca 2019 a potrvá do 31. decembra 2020. Počas obdobia prechodu budú naďalej platiť pravidlá EÚ v Spojenom kráľovstve, ktoré zostane súčasťou colnej únie a jednotného trhu.Británia bude mať tiežmožnosť požiadať o predĺženie prechodného obdobia, ak budú rokovania o budúcich vzťahoch stále pokračovať aj na konci decembra 2020.Podľa denníka Financial Times Barnier údajne v diplomatickej nóte informoval veľvyslancov EÚ, že prechodné obdobie by sa mohlo predĺžiť až do decembra 2022. Počas dlhšieho obdobia by Spojené kráľovstvo malo naďalej umožňovať voľný pohyb osôb z EÚ a pokračovať vo finančných príspevkoch Bruselu.Britská premiérka Theresa Mayová v októbri potvrdila, že je pripravená zvážiť posun konečného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ o, aby zabránila tvrdej hranici v Írsku. Ale predtým povedala, že neočakáva žiadne predĺženie prechodného obdobia, pretože verí, že sa Británii podarí uzavrieť dohodu o budúcich obchodných a bezpečnostných vzťahoch v plánovanom termíne.Barnier vo svojom komuniké poznamenal, že politická situácia v Londýne jeKaždé predĺženie prechodného obdobia si vyžaduje súhlas oboch strán - Spojeného kráľovstva a EÚ.Stúpenci brexitu v londýnskom Westminsteri by však mohli vnímať predĺženie prechodného obdobia ako ústupky Bruselu. Mayová by tiež mohla byť terčom kritiky za to, že nedokáže zvládnuť posledné prekážky, ktoré bránia uzavretiu úplnej obchodnej dohody s EÚ.Čo sa týka kritizovanej dohody o brexite, bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy pre BBC povedal, že v súčasnej fáze je len malá možnosť zmeniť ju. A dodal, že podľa toho, čo začul, pri hlavných parametroch už nie je takmer žiadny manévrovací priestor.Zároveň nemecký minister pre európske záležitosti Michael Roth v pondelok vyhlásil, že nebudú žiadne nové rokovania o brexite a súčasný návrh dohody o podmienkach odchodu Británie z bloku je lepší výsledok, ako jej vystúpenie bez dohody.Kritici britskej premiérky by si podľa neho mali uvedomiť, že rokovacia pozícia Londýna sa nezlepší ani s novým lídrom. Vyzval preto politikov, aby použili rozum a uvedomili si, že