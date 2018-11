Francúzsko chce výrazne znížiť závislosť od jadrovej energie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Paríž 19. novembra (TASR) - Francúzsko plánuje znížiť podiel jadra na produkcii elektrickej energie z terajších okolo 75 % na 50 % do roku 2035. Uviedol to cez víkend francúzsky minister životného prostredia Francois de Rugy.Francúzska vláda už dlhodobo informuje o plánoch zredukovať závislosť od jadrovej energie zhruba na 50 %, dokedy by to však chcela urobiť, bolo doteraz nejasné.Dlhoočakávanú aktualizáciu energetickej stratégie Francúzska by mali zverejniť koncom tohto mesiaca. V rámci nej sa očakávajú aj podrobnejšie informácie, ako mieni Francúzsko rozsah využitia jadra pri produkcii elektrickej energie znižovať. Ako uviedol Francois de Rugy, čo sa týka časového plánu, vláda počíta s rokom 2035 ako s najneskorším termínom.povedal cez víkend v rozhovore pre francúzske médiá.Francois de Rugy nastúpil na post ministra životného prostredia v septembri tohto roka po tom, ako predchádzajúci minister Nicolas Hulot, vo Francúzsku veľmi populárny bojovník za životné prostredie, koncom augusta rezignoval. Ako dôvod uviedol nedostatočné kroky vlády v tejto oblasti a odsúvanie ekologickej agendy až na koniec v zozname priorít.Nový minister informoval, že počet jadrových elektrární by sa mal znížiť už v najbližších 10 rokoch. Nespresnil ale koľko z terajších 58 jadrových elektrární v krajine patriacich koncernu EdF sa bude musieť zatvoriť.