Barnierov hovorca o dohode o brexite: Ešte tam nie sme

Londýn 14. novembra (TASR) - Po správach o dosiahnutí dohody o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie hovorca hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera vyzval v utorok na opatrnosť s tým, že dohoda ešte nie je dokončená.Na stav rokovaní podľa neho najlepšie už predtým poukázal podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, keď povedal, že hoci na rozhovoroch dochádza k pokroku, "ešte tam nie sme".Hovorca pripomenul, že britská vláda bude o dohode o brexite rokovať v stredu, pričom Únia situáciu "zhodnotí" na poludňajšej tlačovej konferencii. Informovali o tom agentúra AP a spravodajská stanica BBC.To, že rozhovory naďalej pokračujú, ozrejmil prostredníctvom svojho hovorcu aj írsky vicepremiér a minister zahraničných vecí Simon Coveney." uviedol hovorca.Britská vláda v utorok popoludní po správach britských a írskych médií potvrdila, že premiérka Theresa Mayová zvolala na stredu mimoriadne zasadnutie svojho kabinetu s cieľom zvážiť návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Stretnutie, po ktorom kabinet, sa začne o 15.00 h.Dohoda údajne riešiaca aj hlavnú problematickú otázku írskej hranice - docielená dosiaľ na "technickej úrovni" medzi predstaviteľmi Londýna a Bruselu - musí teraz získať politický súhlas v Británii i členských štátoch Únie.Už v britskom kabinete však nemá Mayová zaručenú podporu. Jej vláda je v otázke podmienok brexitu rozdelená a premiérka je pod tlakom ministrov podporujúcich "brexit, aby nerobili ďalšie ústupky voči EÚ, najmä pokiaľ ide o Írsko. V britskej politike sa tak podľa agentúry AFP pripravujú na možné rezignácie.Bývalý minister zahraničných vecí a prominentný stúpenec brexitu Boris Johnson, ktorý odišiel z vlády v júli na protest proti Mayovej stratégii, už oznámil, že dohoda v podobe, akú mal možnosť po jej úniku vidieť, je neprijateľná a on ju v parlamente nepodporí.povedal Johnson pre BBC.Ďalší vplyvný zástanca tvrdej línie pri brexite z radov Mayovej Konzervatívnej strany Jacob Rees-Mogg dodal: "" Podľa jeho slov nesplní to, čo konzervatívci sľubovali.Johnson i Rees-Mogg v televíznych rozhovoroch zhodne obvinili Mayovú z toho, že sa poddala Bruselu. Argumentovali tým, že na základe tejto dohody by Británia zostala v colnej únii s EÚ i de facto členom jej jednotného trhu. Ponížila by sa tak na vazalský štát Únie a okrem toho sa chystá odovzdať Dublinu čiastočne kontrolu nad Severným Írskom, zhrnula ich vyjadrenia agentúra DPA.Popredný konzervatívny poslanec Iain Duncan Smith dokonca varoval, že Mayovej vláde hrozí pád, ak budú podmienky vystúpenia krajiny z EÚ také, ako to naznačujú aktuálne správy o dohode, pretože pre konzervatívcov nebudú prijateľné.