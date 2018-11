Merkelová: Dušou Európy je tolerancia, treba prekonať národný egoizmus

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 14. novembra (TASR) - Tolerancia je, v ostatných rokoch však bola podrobená mnohým skúškam, súvisiacim napríklad s dlhovou krízou, terorizmom, vojnami, migráciou, digitalizáciou či klimatickou zmenou. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uviedla v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu v rámci diskusie s europoslancami a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.Tieto skúšky možno zvládnuť len vtedy, ak budú Európania konať jednotne a ", citoval EP Merkelovú v zverejnenej tlačovej správe.uviedla šéfka nemeckej vlády v diskusii o budúcnosti EÚ, ktorá sa konala počas prebiehajúceho plenárneho zasadnutia europarlamentu. Prejavom solidarity je podľa nej aj to, že prípadné oslabenie právneho štátu alebo útok na slobodu tlače v jednej členskej krajine sa týka celej Únie.Merkelová tiež podľa správy EP upozornila, že", ak ju má byť. Vyslovila sa pritom za vytvorenie európskej armády a" EÚ, informoval predtým agentúry AFP a DPA.povedala Merkelová na zasadnutí EP, čím si vyslúžila veľký aplauz. Zdôraznila, že takýto projekt by mohol byť dobrým doplnením NATO. EÚ by podľa Merkelovej mala pracovať aj na spoločnej politike v oblasti zbrojného exportu.Merkelovej výzva prišla v čase, keď americký prezident Donald Trump zosmiešnil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho vlastný návrh na vytvorenie európskej armády. Washington sa obáva, že takýto návrh by mohol zatieniť Severoatlantickú alianciu.