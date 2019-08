Barr: Vo väzení, kde zomrel Epstein, boli vážne nezrovnalosti

Na archívnej snímke z 27. júla 2006 je americký miliardár Jeffrey Epstein. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

New York 12. augusta (TASR) - Americký minister spravodlivosti William Barr v pondelok uviedol, že vo väzení, kde zomrel cez víkend po zrejmej samovražde finančník Jeffrey Epstein, boliBarr bol podľa vlastných slov nahnevaný, keď sa dozvedel, že personál Metropolitného nápravného centra v New YorkuEpsteina zatkli 6. júla a obvinili ho zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Barr varoval, že prípad nie je ani zďaleka uzavretý. Uviedol, že ktokoľvek, kto sa spriahol s Epsteinom, bySpôsob, akým si 66-ročný Epstein zobral život, zatiaľ nezverejnili. Pitvu vykonali v nedeľu, ale vyšetrovatelia čakajú na ďalšie informácie.Okolnosti jeho smrti už začal skúmať americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Barr okrem toho nariadil, aby prípad vyšetril aj generálny inšpektor ministerstva spravodlivosti.V súvislosti s Epsteinovou smrťou sa objavili mnohé otázniky. Už 24. júla americké médiá totiž informovali, že Epstein sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho vtedy v jeho cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí. Mnohí sa preto pýtajú, ako si mohol tento prominent, zadržiavaný v prísne stráženej federálnej väznici v centre Manhattanu, po druhý raz siahnuť na život.Podľa zdroja citovaného AP Epsteina pôvodne pre riziko samovraždy osobitne sledovali, ale neskôr ho z monitorovacieho programu vyradili.Osoba oboznámená s pracovnými podmienkami vo väznici na Manhattane uviedla, že Epsteinovi dozorcovia boli pre nedostatok zamestnancov mimoriadne preťažení nadčasmi, pracovali aj 16 hodín denne. V poslednú noc, čo bol Epstein nažive, mal jeden z dozorcov nadčasy už piaty deň po sebe. Druhému dozorcovi takisto nariadili nadčasy.Nemenovaný zdroj z polície povedal pre denník New York Times, že dozorcovia nerobili v tú noc povinné kontroly Epsteina každých 30 minút a nezisťovali, či je väzeň v poriadku.Navyše, Epstein mal mať v cele spoluväzňa, ale toho v piatok premiestnili inam a finančník tam bol sám. V sobotu ho našli mŕtveho.