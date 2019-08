Nemecký vládny špeciál mal opäť poruchu, Maas musel odletieť iným

Na archívnej snímke Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas bol nútený vyraziť v pondelok na cestu do severnej Ameriky iným lietadlom, než mal pôvodne v pláne. Vládny špeciál, ktorým chcel odletieť, mal technickú poruchu a nemohol vzlietnuť.Minister tak musel na svoju štvordňovú odcestovať menším strojom typu Airbus A319, píše agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie nemeckého rezortu diplomacie.Čo konkrétne sa stalo s prvým z lietadiel, ministerstvo neuviedlo. DPA v tejto súvislosti pripomína, že to nie je prvýkrát, čo Maasove cestovné plány narušila porucha vládneho špeciálu.Takáto porucha spôsobila napríklad to, že Maas prišiel v máji o 70 minút neskôr do Bulharska. O mesiac skôr zase na lietadle, v ktorom sa viezol, praskla počas pristávania v New Yorku pneumatika. V dôsledku tohto incidentu, zmeškal minister začiatok neformálnej schôdzky Bezpečnostnej rady OSN. Ešte vo februári zase Maas uviazol v malijskej metropole Bamako pre poruchu hydrauliky podvozku a musel čakať približne 20 hodín, kým mu zohnali náhradné lietadlo.Momentálne Maas cestuje do New Yorku na utorňajšie zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN zamerané na ochranu civilistov v ozbrojených konfliktoch. Z New Yorku má potom zamieriť do Kanady, kde má s tamojšou ministerkou zahraničných vecí Chrystiou Freelandovou pokračovať v spolupráci na svojom projekte nazvanom Aliancia pre multilateralizmus. Poslednou zástavkou na Maasovej ceste bude osada Pond Inlet v kanadskej časti Arktídy, kde má diskutovať o dôsledkoch klimatických zmien s tamojšími inuitmi.S poruchami nemeckých vládnych špeciálov nemá skúsenosti len Maas, no rovnako ich v ostatnom čase zažili aj ďalší predstavitelia vlády. Pri obdobnom incidente musela napríklad kancelárka Angela Merkeová vlani v novembri prerušiť svoju cestu na summit skupiny G20 v argentínskom meste Buenos Aires. Lietadlo pomenované po prvom povojnovom kancelárovi Konradovi Adenauerovi vtedy pre zlyhanie komunikačného systému pristálo neplánovane v Kolíne nad Rýnom a šéfka nemeckej vlády zmeškala začiatok summitu.S podobnými problémami majú skúsenosti aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier či minister financií Olaf Scholz.Nemecká vláda v reakcii na spomínané problémy ešte v apríli ohlásila, že sa rozhodla kúpiť tri nové vládne lietadlá typu Airbus určené na diaľkové lety. Berlín má za ne zaplatiť dovedna 1,2 miliardy eur. Prvé z lietadiel by malo byť dodané v roku 2020 a zvyšné dve v roku 2022.