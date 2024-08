Barteková a Hocková majú za sebou prvý deň kvalifikácie, v priebežnom poradí im patrí šiesta a dvanásta priečka

V tretej sérii chybila dvakrát

Nikto nepredviedol bezchybný nástel

3.8.2024 (SITA.sk) - Slovenské strelkyne Danka Barteková Vanesa Hocková majú za sebou prvý deň kvalifikácie skeetu na OH 2024 v Paríži a v priebežnom poradí im patria šiesta a dvanásta priečka s výsledkom 72, resp. 71 terčov. Obe si tak udržali šancu postúpiť do šesťčlenného finále.Kvalifikácia skeetarok vyvrcholí v nedeľu od 9.30 h záverečnými dvoma položkami. Skúsená 39-ročná Barteková aj na OH v Paríži kombinuje povinnosti členky Medzinárodného olympijského výboru s tými športovými na strelnici v Chateauroux Shooting Centre.V prvý deň kvalifikácie skeetu sa bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne prezentovala konzistentným výkonom, keď v každej z troch položiek netrafila iba jeden terč, zhodou okolností vždy ten s poradovým číslom 23. Znamená to, že s výsledkom 72 terčov sa zaradila na šieste miesto.Ak by si ho v nedeľu udržala, postúpi do finále. O 15 rokov mladšia Hocková mala po prvých dvoch položkách na konte rovnako ako Barteková po jednom nepresnom výstrele, ale v tretej sérii chybila dvakrát a to dokonca dvakrát po sebe na terčoch 23 a 24.Nebyť týchto zaváhaní, bola by v elitnej šestke po prvej časti kvalifikácie. Aktuálne jej patrí 12. pozícia. Ani jedna z 29 účastníčok kvalifikácie nepredviedla bezchybný nástrel, teda 75 trafených terčov.Po jednej chybe urobili Nemka Nele Wissmerová a Britka Amber Jo Rutterová, ktoré dosiahli výsledok 74 terčov. Tretia priečka patrí Američanke Austen Jewell Smithovej so 73 terčmi.