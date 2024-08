Reprezentantka Gajanová spoznala semifinálové súperky. Má z nich najslabší osobný rekord aj tohtoročný výkon

Priamy postup do ďalšej fázy

Dosiaľ najlepší slovenský výsledok

3.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová v nedeľu pobeží v druhom z troch semifinále na 800 m na OH v Paríži. Nastúpi o 20.45 h. Miestenku do finále (pondelok 5. augusta o 21.47 h) získajú trikrát prvé dve v cieli a potom ešte dve podľa časov. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.Úradujúca vicemajsterka Európy z júnového Ríma znova bude mať za súperku Britku Jemmu Reekieovú, za ktorou skončila druhá (2:00,29) v piatkovom rozbehu a priamo postúpila do ďalšej fázy. Štartovať bude aj vtedy tretia Juliette Whittakerová z USA, ktorá zvládla sobotňajšiu tzv. repasáž.Za súperky bude mať aj dve Afričanky - Vivian Chebet Kiprotichovú z Kene a Tsige Dugumovú z Etiópie. Dvadsaťštyriročná Liptáčka má najslabší osobný rekord (1:58,78) aj tohtosezónny top výkon (1:58,79) zo všetkých ôsmich aktérok svojho semifinále."Semifinále už asi pôjdem mierne uvoľnenejšie ako rozbeh. V podstate som si už zlepšila olympijské umiestnenie z Tokia, psychický tlak bude menší," povedala zverenka švajčiarskeho kouča Louisa Heyera podľa webu SAZ.Gajanová obsadila pred troma rokmi pri svojej premiére pod piatimi kruhmi 25. priečku (2:01,41). Na prienik do semifinále jej chýbalo jedno miesto, respektíve 25 stotín. Dosiaľ najlepším slovenským výsledkom na 800 m na olympijských hrách je 11. miesto Lucie Klocovej v Pekingu 2008 (1:58,80 v semifinále).