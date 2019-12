Barteková bude v Tokiu opäť kandidovať do komisie športovcov MOV

Z tlačovej konferencie s členkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Dankou Bartekovou, ktorá bola v Pjongčangu zvolená za podpredsedníčku komisie športovcov MOV a za členku etickej komisie MOV počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu 8. februára 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. decembra (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Barteková bude počas OH 2020 v Tokiu opäť kandidovať do komisie športovcov MOV. V Londýne 2012 vo voľbách do komisie triumfovala, jej funkčné obdobie sa po ôsmich rokoch skončí na budúci rok. Barteková chce ale v medzinárodných olympijských štruktúrach pôsobiť naďalej, informoval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojej oficiálnej stránke.Kandidatúry do komisie športovcov museli byť na MOV podané do 9. septembra. Každú kandidatúru musel potvrdiť príslušný národný olympijský výbor – teda v prípade Danky Bartekovej práve SOŠV. Na OH v Tokiu zvolia olympionici z celého sveta štvoricu nových členov komisie športovcov MOV. Budú zvolení na osem rokov, čiže ich funkčné obdobie vyprší po skončení olympijských hier 2028 v Los Angeles. Štyria zvolení športovci musia byť z rôznych krajín a z rôznych športov. Právo voliť budú mať výlučne olympionici, súťažiaci na týchto hrách. V prípade opätovného zvolenia do komisie športovcov MOV by Barteková patrila medzi jej najskúsenejších členov, pripomenul SOŠV v tlačovej správe.Barteková získala v Londýne spomedzi 21 kandidátov najvyšší počet hlasov (2295). Vďaka tomu ju v roku 2013 MOV na svojom zasadnutí v Buenos Aires prijal za riadnu členku MOV s mandátom až do skončenia Hier XXXII. olympiády v Tokiu 2020. Odvtedy bola postupne menovaná až do šiestich komisií, vďaka čomu patrí medzi najvyťaženejších členov MOV. Jednu komisiu MOV aj vedie – koordinačnú pre zimné olympijské hry mládeže 2020 v Lausanne. Bronzová olympijská medailistka z Londýna 2012, štvornásobná individuálna majsterka Európy v športovej streľbe, disciplína skeet (2008, 2010, 2018 a 2019) a štvornásobná bronzová medailistka z MS je od februára 2018 podpredsedníčkou komisie športovcov.Účastníčka olympijských hier v Pekingu 2008, Londýne 2012 a v Riu de Janeiro 2016 v tomto roku vybojovala miestenku na OH 2020 v Tokiu v disciplíne skeet. Je dlhodobo aktívna na poli športovej diplomacie. Už v roku 2011 absolvovala stáž v centrále Európskych olympijských výborov (EOV) v Ríme. V MOV v súčasnosti pôsobí ako členka nasledovných komisií MOV – pre verejné záležitosti a spoločenský rozvoj prostredníctvom športu, etickej a Olympic Channel Services S. L. v Španielsku. Okrem toho je ako zástupkyňa olympijského hnutia aj členkou výkonného výboru Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) i rady Nadácie WADA.Medzinárodný olympijský výbor zverejnil mená 30 kandidátov do volieb do komisie športovcov MOV vo štvrtok 5. decembra, po schválení exekutívou MOV. Na zozname je 20 mužov a 10 žien celkove z 19 letných športov. Z jednej krajiny môže byť len jeden kandidát, zvolení budú štyria športovci zo štyroch rôznych športov. Najviac kandidátov je tradične z plaveckých športov (6) a z atletiky (5), nasledujú športová streľba a jachting (po 2), triatlon, bedminton, karate, bedminton, moderný päťboj, basketbal, pozemný hokej, kanoistika, hádzaná, ragby, veslovanie, volejbal, tenis, šerm a cyklistika (po 1). Na voľby bude dozerať a ich výsledky potvrdí volebný výbor, vedený prezidentom MOV Thomasom Bachom.Gaby Diana Ahrensová (Namíbia, streľba), Therese Alshammarová (Švéd., plavecké športy), Mutaz Aissa Baršam (Katar, atletika), Danka BARTEKOVÁ (Slovensko, streľba), Alistair Brownlee (B. Brit., triatlon), Cate Campbellová (Aus., plavecké športy), Tien Čen Čou (Taiwan, bedminton), Oksana Čusovitinová (Uzb., gymnastika), Fedrik Dacres (Jam., atletika), Antonio José Diaz Fernandez (Venez., karate), Charles Fernandez (Guatem., moderný päťboj), Julien Fletcher (Bermuda, plavecké športy), Pau Gasol (Špan., basketbal), David Harte (Ír., pozemný hokej), Bridgitte Ellen Hartleyová (JAR, kanoistika), Vid Kavtičnik (Slovin., hádzaná), Humphrey Kayange (Keňa, ragby), Pavlos Kontides (Cyp., jachting), Anastasia Koženkovová (Ukr., veslovanie), Santiago Lange (Arg., jachting), Mir Saeid Marouf Lakrani (Irán, volejbal), Ben Youssef Meité (Pobr. slon., atletika), Maksim Mirnyj (Bielor., tenis), Juki Ota (Jap., šerm), Federica Pellegriniová (Tal., plavecké športy), Thiago Pereira (Braz., plavecké športy), Ryan Pini (Papua N. Guinea, plavecké športy), Robert Sawyers Furtado (Kostar., atletika), Aikaterini Stefanidiová (Gréc., atletika), Maja Martyna Wloczczowská (Poľ., cyklistika).V tlačovej správe MOV stojí, že z doterajších členov komisie, ktorí boli zvolení počas OH 2012 v Londýne, vo chvíli skončenia OH 2020 v Tokiu okrem Danky Bartekovej vyprší mandát súčasnej predsedníčke komisie Kirsty Coventryovej zo Zimbabwe (bývalá plavkyňa), Tonymu Estanguetovi z Francúzska (bývalý vodný slalomár) aj Jamesovi Tomkinsovi z Austrálie (bývalý veslár). Ani jeden z tejto trojice už nekandiduje. Na budúci rok sa skončí aj pôsobenie menovaného člena komisie športovcov, bývalého švédskeho atléta Stefana Holma.Komisia športovcov môže mať maximálne 23 členov s funkčným obdobím 8 rokov, pričom 12 z nich je priamo volených olympionikmi (8 za letné a 4 za zimné športy) a maximálne 11 môžu byť menovaní prezidentom MOV. Z radov voleného tucta si komisia športovcov sama volí svojho predsedu aj podpredsedu. V pléne Medzinárodného olympijského výboru má komisia právo až na 15 zástupcov, takisto ako národné olympijské výbory a medzinárodné športové federácie, informoval SOŠV.