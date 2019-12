Cardiff sa obrátil v prípade Salu na Športový arbitrážny súd

Fanúšikovia francúzskeho futbalového klubu FC Nantes skandovali meno Emiliana Salu (na snímke) počas celého zápasu. Uctili si tak nezvestného argentínskeho útočníka, ktorý pôsobil v klube tri a pol roka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 5. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Cardiff City sa v prípade okolo tragicky zosnulého argentínskeho hráča Emiliana Salu obrátil na Športový arbitrážny súd (CAS).Druholigista totiž nesúhlasí s verdiktom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorá mu ešte v septembri nariadila, aby zaplatil francúzskemu klubu FC Nantes šesť miliónov eur. Kluby sa dostali do sporu po tragickej smrti Salu, ktorý skonal 21. januára po havárii malého lietadla. Argentínsky futbalista cestoval z Nantes do Cardiffu, kam prestúpil. Pôvodná výška transferu bola až 17 miliónov eur, ktoré však anglický klub odmietol zaplatiť. Nantes podalo sťažnosť vo februári.CAS už odštartoval arbitrážne konanie, vypočúvať bude obe strany na jar a verdikt by mal byť známy najskôr v júni 2020. Informovala agentúra SID.