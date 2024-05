Barteková obsadila na podujatí Svetového pohára v Baku tretie miesto v skeete

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková obsadila tretie miesto v skeete na podujatí Svetového pohára v brokových zbraniach v Baku. Vo finále zostrelila 43 terčov a zaostala za druhou Taliankou Martinou Maruzzovou (50). Víťazstvo si vybojovala Austen Jewell Smithová z USA (56).





"Celé preteky boli poznačené tým, že som v poslednej položke stratila sebadôveru. Bolo to veľmi nervózne, tlačila som na seba, chcela som strieľať dobre. Aj vo finále sa to odrazilo, bolo to najťažšie finále za posledné obdobie. Bolo zlé svetlo, veterné podmienky, no ´trpeli´ sme všetky. Bolo to o tom, kto zvládne podmienky najlepšie, ako sa dá. Ja som nezačala dobre, musela som sa chytiť, sebadôveru postupne vybudovať," uviedla Barteková, ktorej vyjadrenie poskytol TASR mediálny manažér Jozef Korbel.Barteková vstúpila do finále piatimi presnými výstrelmi, ktoré ju posunuli na spoločnú prvú priečku s Taliankou Sarou Bonginiovou. Následne však Slovenka minula tri z piatich terčov, čo jej výrazne znížilo šance na boj o celkové prvenstvo. Barteková sa tak sústredila na druhú Maruzzovú, s ktorou zvádzala vyrovnaný súboj. Po dvadsiatich výstreloch viedla Barteková, no v ďalšej dvadsiatke výstrelov Maruzzová netrafila terč iba raz a zabezpečila si druhé miesto, na suverénnu Smithovú však už nemala. "Mám za sebou jeden z najťažších SP za uplynulé obdobie. Prišla som s tým, že som mala dobrú formu, ale sezóna neprebiehala úplne podľa mojich predstáv. Na začiatku sa mi strieľalo veľmi dobre, aj napriek tomu, že sme zažili všetky štyri ročné obdobia. Mali sme víchricu, dážď, zimu, finále sme strieľali v tričku za krásnych slnečných podmienok," poznamenala 39-ročná Slovenka.Víťazka ankety slovenský Športovec roka 2023 postúpila medzi šesticu najlepších strelkýň po dvojdňovej kvalifikácii, v ktorej obsadila piatu priečku nástrelom 119. Barteková bola v stredu po prvom dni kvalifikácie priebežne na tretej pozícii, keď zo 75 terčov netrafila tri. Vo štvrtok urobila v dvoch položkách rovnako tri chyby a o jej piatom mieste rozhodol až dodatočný rozstrel medzi piatimi strelkyňami s rovnakým výkonom 119 bodov.

SP v brokových zbraniach v Baku



finále skeetu žien:



1. Austen Jewell Smithová (USA) 56 b, 2. Martina Maruzzová (Tal.) 50, 3. Danka BARTEKOVÁ (SR) 43