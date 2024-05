Prípravu na MS 2026 komplikujú luxusné boxy na Aztéckom štadióne v Mexiku, majú súkromných vlastníkov

99-ročná dohoda

Chcú nájsť riešenie

FIFA sa zatiaľ nevyjadrila

9.5.2024 (SITA.sk) - Aztécky štadión v hlavnom meste Mexika má problém, s ktorým sa musí do futbalových majstrovstiev sveta v roku 2026 vyrovnať. Stánok s kapacitou necelých 90-tisíc miest totiž jeho vlastníci nemôžu odovzdať Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) , keďže viac ako stovku luxusných boxov majú v prenájme súkromní vlastníci.Dostali ich do neobmedzeného prenájmu na 99 rokov za to, že v šesťdesiatych rokoch minulého storočia prispeli na výstavbu štadióna. FIFA však v súvislosti s MS požaduje, aby mala kontrolu nad štadiónmi počas trvania šampionátu aj 30 dní pred ním a 7 dní po ňom.Pred 60 rokmi pri výstavbe štadióna podnikateľ Emilio Azcárraga Milmo poskytol luxusné boxy tomu, kto prispel sumou 115-tisíc pesos, čo v tom čase bola suma približne 9-tisíc USD. Dohoda znie na 99 rokov bez akéhokoľvek obmedzenia, týka sa futbalových zápasov, koncertov aj ďalších podujatí.„V súvislosti s MS 1970 nebol žiadny problém. Pri šampionáte v roku 1986 nás síce chceli dať preč, ale po stretnutí s predstaviteľmi FIFA sme potom mohli využívať svoje boxy, čo je precedens. Už sme si zaplatili za právo byť v tých boxoch, tak očakávame, že to FIFA bude rešpektovať," uviedol Roberto Ruano ako hovorca asociácie vlastníkov 134 takých boxov.Mexická metropola má na spomenutom štadióne hostiť päť stretnutí MS 2026 vrátane úvodného duelu celého šampionátu. Aj 61-ročný Ruano vlastní jeden z boxov, získal ho jeho otec. Veril, že problém vyrieši minulotýždňové stretnutie s vlastníkom stánku, žiadnu ponuku však prenajímatelia boxov nedostali.Štadión prostredníctvom spoločnosti Televisa vlastní Emilio Azcarraga Jean, syn spomenutého podnikateľa Emilia Azcárragu Milma.„Pre otca bolo v tom čase veľmi dôležité predať tieto boxy, aby mohol dokončiť výstavbu. Až doteraz neboli s prenajímateľmi žiadne problémy. Pokúsime sa nájsť riešenie," uviedol.Uvedené boxy sú v mexickej metropole horúcim obchodným artiklom. Cena za vlastné priestory s rozlohou 20 metrov štvorcových sa pohybuje od 15 do 25 miliónov pesos, čo je v prepočte približne 900-tisíc až 1,5 milióna dolárov. Dochádza tiež k prenájmu priestorov na špecifické akcie. Podľa Ruana sa niektorí majitelia už dohodli s majiteľom štadióna, že uvoľnia svoje priestory pre svetový šampionát výmenou za rôzne benefity a aj za to, že ich priestory zrenovujú.„Každý má právo robiť to, čo je pre neho najlepšie. Ja však mám právo tam byť a nik ma neprinúti odísť odtiaľ. To by bolo ako keby niekto nútil opustiť môj vlastný dom," myslí si Ruano.FIFA sa k uvedenej situácii zatiaľ nevyjadrila. Informovala len, že úzko spolupracuje so všetkými šestnástimi mestami, ktoré majú hostiť MS 2026.