Barteková pochválila bronzových kajakárov, Slováci ako jediní na olympiáde v Tokiu dodržali protokol

Vymenila sa so Samaranchom

Priniesla im šťastie

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - Športová strelkyňa Danka Barteková síce nebola nanovo zvolená do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru , svoj končiaci mandát však využila v sobotu na OH v Tokiu podľa svojich predstáv.V predposledný deň Hier XXXII. olympiády sa objavila v kanoistickom areáli Sea Forest Waterway, aby pomohla dekorovať medailistov v disciplíne K4 500 m vrátane bronzových Slovákov.Príjemnú úlohu si zopakovala po piatich rokoch, keďže v Riu de Janeiro odovzdávala medaily vtedy striebornej slovenskej "káštvorke". V Tokiu bol síce protokol odovzdávania medailí vzhľadom na koronavírus oklieštený a kajakári si ich museli zavesiť na krk sami, Barteková si však užila chvíle, že mohla byť pri tom.Ešte predtým musela presvedčiť Juana Antonia Samarancha ml., aby si s ňou vymenil slávnostnú ceremóniu."Pán Samaranch pochopil, že je to jedna z mojich posledných slávností v pozícii členky MOV. Bol pre mňa veľký zážitok si po piatich rokoch zopakovať dekorovanie slovenských medailistov aj kamarátov, ktorých cestu som sledovala pred Riom i pred Tokiom. Slováci ako jediní dodržali na pódiu predpísaný protokol s medailami. Prvý ju odovzdal druhému, druhý tretiemu a tretí štvrtému,“ povedala Danka Barteková na webe olympic.sk.Najstarší člen slovenského bronzového kvarteta Erik Vlček (39) stihol o dva roky mladšej Bartekovej prezradiť, že im priniesla šťastie. Štvornásobný medailista z OH zrejme vychádzal z toho, že Barteková bola prítomná na ich medailovej ceremónii aj v Riu de Janeiro."Erik je podľa mňa jeden z najlepších športovcov na Slovensku. Je vzor pre nás vrcholových športovcov aj mládež. Nie je bežné, ak sa niekto pre šport obetuje tak ako on,“ doplnila Danka Barteková.Bronzová medailistka v skeete z OH 2012 v Londýne absolvovala v sobotu ešte jeden medailový ceremoniál. Cenné kovy priniesla aj najlepším šprintérom v štafetách na 4 x 100 m na Národnom olympijskom štadióne v Tokiu. Táto disciplína s dlhoročnou americkou a jamajskou dominanciou sa skončila v Tokiu veľkým prekvapením. Zlato si vybojovali Taliani, striebro Briti a bronz Kanaďania.