Vlček sa síce zlata v Tokiu nedočkal, ale patrí medzi top 10 najúspešnejších slovenských olympionikov

Poradiu dominuje Kuzminová

Štyri medaily z Tokia

Najúspešnejší bol Peking

Desať najúspešnejších slovenských medailistov na OH a ZOH v ére samostatnosti:

Anastasia Kuzminová (biatlon) 3 - 3 - 0 / zlato - striebro - bronz /

Pavol Hochschorner (vodný slalom) 3 - 0 - 1

Peter Hochschorner (vodný slalom) 3 - 0 - 1

Michal Martikán (vodný slalom) 2 - 2 - 1

Elena Kaliská (vodný slalom) 2 - 0 - 0

Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 1 - 2 - 0

Ladislav Škantár (vodný slalom) 1 - 0 - 0

Peter Škantár (vodný slalom) 1 - 0 - 0

Matej Tóth (atletika) 1 - 0 - 0

Erik Vlček (rýchlostná kanoistika) 0 - 2 - 2

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - Rýchlostný kanoista Erik Vlček sa síce nedočkal zlatej olympijskej medaily, ale stal sa len piatym slovenským športovcom s minimálne štyrmi cennými kovmi z najväčšieho športového sviatku.Po Tokiu má dlhoročný člen medailových posádok štvorkajakov na konte dve strieborné a dve bronzové medaily. V desiatke najúspešnejších Slovákov na OH v ére samostatnosti je jediný, kto nezískal zlato.Poradiu najúspešnejších Slovákov pod piatimi olympijskými kruhmi v súčte zimných aj letných hier suverénne dominuje biatlonistka Anastasia Kuzminová s tromi zlatými a tromi striebornými medailami. Po tri zlaté (plus jeden bronz) majú na konte aj súrodenci Pavol Peter Hochschornerovci , niekdajší králi disciplíny C2 vo vodnom slalome.S dvoma zlatými medailami nasledujú vodní slalomári Michal Martikán (celkovo 2-2-1) a Elena Kaliská (2-0-0). Za nimi sa zoradili štyria olympionici s jednou zlatou medailou. Do tejto skupiny k bratrancom Ladislavovi Petrovi Škantárovcovcom sa v Tokiu zaradila aj strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková (1-2-0). Ešte o jednu medailu viac má spomenutý Vlček (0-2-2).Slovenskí športovci získali na OH 2020 v Tokiu štyri medaily. Zlato si vybojovala športová strelkyňa Rehák Štefečeková, striebro vodný slalomár Jakub Grigar a golfista Rory Sabbatini a bronz aktuálne pridal mužský štvorkajak v rýchlostnej kanoistike.Bilancia 1-2-1 v priebežnom medailovom hodnotení krajín radí Slovákov na 48. miesto. V porovnaní s ďalšími šiestimi vystúpeniami na letných hrách v ére samostatnosti (1996 - 2016) sa Tokio čo do počtu medailí a ich odlesku radí na piate miesto.Suverénne najúspešnejší zostáva v podaní slovenských športovcov Peking 2008, kde získali tri zlaté a tri strieborné medaily. Šesť cenných kovov priniesli aj Atény 2004, ale ich kvalita bola o čosi nižšia (2-2-2).Päť medailí vybojovali športovci spod Tatier v Sydney 2000 (1-3-1), štyri v Riu de Janerio 2016 (2-2-0) aj Londýne 2012, ale bez zlatej pointy (0-1-3). Historicky prvá účasť samostatného Slovenska na OH sa v roku 1996 v Atlante skončila ziskom medailového kompletu (1-1-1).Celkový počet slovenských medailí získaných v letných verziách olympijských hier narástol na 10 zlatých - 14 strieborných a 8 bronzových, čiže spolu 32 medailí.