Barteková získala zlatú medailu na SP v Larnake: Som šťastná

Slovenská strelkyňa Danka Barteková triumfovala na podujatí SP v cyperskej Larnake. Po víťazstve v kvalifikácii a semifinále zvládla najlepšie aj finálový súboj, v ktorom trafila 35 zo 40 terčov a zdolala Číňanku Ťin-mej Kao (30). Bronzovú priečku obsadila Francisca Crovettová Chadidová z Čile (25).





Slovenská reprezentantka viedla pred záverečnými štyrmi terčmi v súboji s Číňankou o dva body. Tridsaťosemročná Slovenka streľbu zvládla, zostrelila tri zo štyroch zostávajúcich "holubov", kým jej súperka ani jeden, a zaslúžene brala triumf. Bronzová medailistka z OH 2012 tak vylepšila umiestnenie z minulého roka, keď v cyperskej Nikózii obsadila druhé miesto. Barteková si napravila chuť po podujatí v katarskej Dauhe, kde začiatkom marca nepostúpila do bojov o víťazstvo. "Musím povedať, že som nesmierne šťastná, ako dopadol tento Svetový pohár. Po tom zážitku z Dauhy, keď som mala veľmi dobrý kvalifikačný nástrel a vo finále sa mi nepodarilo ho obhájiť, som do pretekov išla úplne inak. Finále som mala úplne iné, ako v Dauhe. Snažila som sa ísť do neho agresívne. Dve až tri desiatky výstrelov mi trvalo, kým som si zvykla, že terče boli trochu pomalšie, mávalo to s nimi, takže vietor urobil svoje. Od druhej desiatky finálového rozstrelu, kedy som sa chytila, sa mi začalo strieľať dobre a mala som v hlave, že už to nepustím. Veľmi sa teším, že sa mi to podarilo, že som chytila tempo a dotiahla to až do víťazného ´golden hitu´," sprostredkoval pre TASR slová Bartekovej jej mediálny manažér Jozef Korbel.Slovenská strelkyňa na Cypre zápasila so zdravotnými problémami a jej štart bol otázny: "Musím sa priznať, že do pondelkového rána som ani nevedela, či vôbec nastúpim. Mala som obrovské bolesti v ľavom ramene a nebola som zdravotne fit. Cítila som, že ma to obmedzuje pri nadhodení, nevedela som nadhodiť pušku. Vďaka práci fyzioterapeuta a lokálneho ortopéda, ktorí ma dali dokopy, som mohla nastúpiť. Už to som považovala za malé víťazstvo. Veľmi sa teším aj kvalifikačnému nástrelu 120 terčov, čo nie je málo. Podmienky na Cypre boli náročné, veľmi veterné. Strelnica stojí na mieste, kde sú veterné turbíny."Bartekovú čaká najbližšie podujatie v apríli vo Francúzsku, kde si bude môcť vyskúšať strelnicu, ktorá bude súčasťou OH 2024 v Paríži. "Teraz je prioritou dať si do poriadku rameno. Uvidíme, či na to pôjdeme konzervatívne, alebo budeme rameno nejakým spôsobom riešiť. V polovici apríla ma čakajú preteky Grand Prix de France, ktoré sú na strelnici, kde sa budú konať OH v Paríži. Idem si ju teda pozrieť," dodala.Ďalšie Slovenky sa neprebojovali z kvalifikácie. Monika Štibravá skončila v kvalifikácii na 21. pozícii so 113 presnými zásahmi. O jeden menej zaznamenala Vanesa Hocková a obsadila 27. priečku. Lucia Kopčanová trafila 110 terčov a skončila 38., Miroslava Hocková obsadila 39. miesto (108).

SP v brokových zbraniach v Larnake



skeet žien - finále: 1. Danka BARTEKOVÁ (SR) 35, 2. Ťin-mej Kao (Čína) 30, 3. Francisca Crovettová Chadidová (Čile) 25, 4. I-tching Ťiang (Čína) 16