Bartomeu chce udržať Messiho v FC Barcelona do konca kariéry

Na archívnej snímke Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 5. apríla (TASR) - Prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Josep Bartomeu chce ponúknuť Lionelovi Messimu nový kontrakt. Súčasná zmluva vyprší v roku 2021, v ktorom Argentínčan oslávi 34. narodeniny.Bartomeu verí, že Messiho udrží minimálne do konca hráčskej kariéry.citovala Bartomeua agentúra AFP.Tridsaťjedenročný Argentínčan prišiel do FCB ako 13-ročný z Newell's Old Boys.