Tréner Silva počíta s Pickfordom proti Arsenalu napriek vyšetrovaniu

Na archívnej snímke brankár Jordan Pickford. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 5. apríla (TASR) - Brankár Jordan Pickford bude v nominácii Evertonu na nedeľňajší zápas anglickej Premier League proti futbalistom londýnskeho Arsenalu. Tréner Marco Silva s ním počíta napriek policajnému vyšetrovaniu pouličnej bitky v Sunderlande, do ktorej sa Pickford údajne zaplietol.Video sa objavilo v nedeľu a zachytáva anglického reprezentanta v potýčke v jeho rodnom meste. "Nie som šťastný z toho, čo sa stalo. No poučil sa a už je to za nami. Sústredíme sa na najbližší zápas," citovala Silvu agentúra AP.