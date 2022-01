Bartyová má po zdolaní Collinsovej tretí grandslamový titul, stala sa prvou austrálskou šampiónkou od roku 1978 (video)

Naklonila misky váh

Dostala sa do semifinále aj štvrťfinále

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Domáca hráčka Ashleigh Bartyová sa stala šampiónkou ženskej dvojhry na úvodnom grandslamovom podujatí tohtoročnej tenisovej sezóny - Australian Open v Melbourne . Dvadsaťpäťročná rodáčka z Queenslandu v sobotňajšom finále triumfovala nad Američankou Danielle Collinsovou 6:3, 7:6 (2).Pre aktuálnu svetovú jednotku je to v poradí tretie grandslamové víťazstvo. Predtým ovládla vlaňajší Wimbledon a parížsky Roland Garros 2019. Najmenej sa jej zatiaľ darí na US Open, kde je jej maximom 4. kolo z rokov 2018 a 2019.Úvodný set ponúkol opatrnosť oboch tenistiek predovšetkým na servise. V šiestej hre však svetová jednotka Bartyová "brejkla" súperku, čo bolo napokon rozhodujúce pre jej víťazstvo v tomto sete. V druhom dejstve Collinsová pomerne rýchlo "naklonila misky váh" na svoju stranu a zdalo sa, že ho vyhrá bez výraznejších problémov.Viedla v ňom 3:0 a dokonca i 5:1, no Bartyová dokázala "zdvihnúť hlavu". Rozhodnúť musel až tajbrejk, v ktorom Austrálčanka napokon pretavila získanú psychickú výhodu na celkový triumf.Bartyová ovládla hneď svoje premiérové finále dvojhry žien na Australian Open. Predvlani sa na tomto turnaji dostala do semifinále, v rokoch 2019 a 2021 si tam zahrala vo štvrťfinále. Stala sa prvou domácou šampiónkou od roku 1978, keď triumfovala Christine O’Neilová.Odvtedy sa reprezentantka Austrálie predstavila vo finále AO iba raz. V roku 1980 ňou bola Wendy Turnbullová, ktorá vtedy v rozhodujúcom dueli podľahla československej hráčke Hane Mandlíkovej.