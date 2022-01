New York Rangers slávnostne vyradil dres „kráľa Henrika“ s číslom 30, za klub hral 15 rokov

Skutočná oddanosť

Skončil so 459 víťazstvami v 887 zápasoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers v piatok slávnostne vyradil dres niekdajšieho švédskeho brankára Henrika Lundqvista s číslom 30. Udialo sa tak v newyorskej Madison Square Garden pred stretnutím proti Minnesote Wild (2:3).Tridsaťdeväťročný Lundqvist oznámil svoj odchod z ľadovej scény 20. augusta 2021 po tom, čo musel vynechať celú jednu sezónu po operácii srdca. Počas pätnástich rokov v tíme NY Rangers sa charizmatický Švéd síce nedočkal Stanley Cupu, ale prekonal niekoľko klubových rekordov a pridal aj viacero individuálnych ocenení.V roku 2012 si prevzal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL a o dva roky neskor si zachytal vo finále bojov o Stanleyho pohár, Rangers prehrali s Los Angeles Kings 1:4 na zápasy. Až päťkrát sa stal súčasťou výberového podujatia All-Star Game."Keď sa pozriem späť na mojich 15 rokov tu, potom to, čo ma najviac uspokojuje, nie sú to víťazstvá alebo osobné uznanie, ale skutočná oddanosť. Jednak oddanosť, ktorú som cítil voči New Yorku Rangers a tiež oddanosť, ktorú mi na tomto mieste preukazovali. Som nesmierne šťastný, že mám príležitosť poďakovať sa všetkým úžasným fanúšikom tohto klubu," vyhlásil Lundqvist, ktorého slová následne prerušilo skandovanie jeho mena "Hen-rik! Hen-rik!"Lundqvist sa v roku 2006 v Turíne stal olympijským víťazom a zlato z majstrovstiev sveta má z roku 2017. "Kráľ Henrik" sa pomerne nedávno predstavil aj slovenským fanúšikom, za Švédov chytal na MS 2019 v Bratislave a Košiciach.Kariéru v NHL ukončil so 459 víťazstvami v 887 zápasoch, dosiahol priemery 2,43 inkasovaného gólu, 91,8-percentnú úspešnosť zásahov a pripísal si aj 64 shutoutov. V 130 zápasoch play-off pridal 61 víťazstiev a priemery 2,30 gólu na zápas, 92,1-percentnú úspešnosť zásahov a 10 shutoutov.Lundqvist je historický líder NY Ranges v počte víťazných zápasov, shutoutov, ale aj celkových štartov (871), zásahov (23 509), času stráveného na ľade (51,816:51) a bodov v podaní brankára (27 asistencií). To isté platí, len s inými číslami, aj v zápasoch play-off. Na sklonku kariéry v októbri 2020 podpísal ročný kontrakt s Washingtonom, ale v tíme Capitals sa už na ľade neobjavil.