22. mája 2026

Bary, puby a reštaurácie pod tlakom: Gastro sektor sa obáva ďalšej vlny zákazov z Bruselu


Takmer polovica prevádzok by utrpela vysoké alebo značné ekonomické straty. Európska únia pripravuje ďalšie sprísňovanie pravidiel pre ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Takmer polovica prevádzok by utrpela vysoké alebo značné ekonomické straty.


Európska únia pripravuje ďalšie sprísňovanie pravidiel pre fajčiarov a užívateľov nikotínu. V hre sú nové zákazy príchutí, tvrdší postup voči elektronickým cigaretám, ďalšie obmedzenia a dokonca zákazy niektorých výrobkov. V Bruseli sa diskutuje aj o rozširovaní priestorov, kde nebude možné fajčiť ani používať moderné bezdymové alternatívy cigariet.

Zákaz cigariet a bezdymových výrobkov na terasách


Diskusia sa pritom netýka iba výrobcov a užívateľov tabakových produktov. Čoraz väčšie obavy z nových pravidiel začína pociťovať aj gastro sektor, ktorý varuje pred dopadmi na bary, puby či reštaurácie a kaviarne. Práve tie môžu pocítiť novú vlnu obmedzení v najväčšej miere.

Ukazujú to aj výsledky prieskumu medzi 209 prevádzkami naprieč celým Slovenskom, ktorý realizovala marketingová spoločnosť Dustream production.

Najsilnejšie obavy sa týkajú najmä možného rozširovania zákazov na terasy a vonkajšie priestory. Až 66 percent oslovených prevádzok očakáva vysoký alebo značný pokles zákazníkov, ak by európska legislatíva zakázala používanie cigariet aj bezdymových výrobkov vo vonkajších priestoroch. Viac než 62 percent všetkých prevádzok zároveň uvádza, že takýto krok by im priniesol značné až vysoké ekonomické straty.

Výrazný pokles tržieb


Podnikatelia v gastro sektore pritom nevolajú po úplnom uvoľnení pravidiel, ale skôr inklinujú k zohľadneniu preferencií zákazníkov, ktorí čoraz častejšie prechádzajú na bezdymové produkty.

Významná časť prevádzok - takmer 22 percent by totiž podporila zákaz fajčenia klasických cigariet, ak by zároveň zostalo povolené používanie bezdymových alternatív vo vyhradených priestoroch alebo na terasách. Takýto prístup by podľa nich najlepšie pomohol vyvážiť záujem ochrany nefajčiarov s komfortom pre zákazníka.

Príliš tvrdé a plošné zákazy by sa však podľa podnikateľov výrazne negatívne dotkli zákazníkov, ktorí by prišli o možnosť používať svoje preferované produkty pri káve alebo drinku, tak, ako boli zvyknutí. A to by sa následne premietlo aj do výrazného poklesu tržieb.

Takmer polovica oslovených prevádzok (47,4 %) totiž uviedla, že obmedzenie alebo zákaz bezdymových nikotínových výrobkov na základe európskej legislatívy by im prinieslo vysoký alebo značný odlev zákazníkov. Zároveň, 45 percent prevádzok by utrpelo vysoké alebo značné ekonomické straty.

O pripravovaných pravidlách pritom zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté. Európska komisia aktuálne zbiera pripomienky k budúcej podobe novej smernice, ku ktorej sa môžu vyjadriť aj samotní podnikatelia a prevádzkovatelia zo sektorov, ktoré môžu nové zákazy a obmedzenia výrazne zasiahnuť.


Zdroj: SITA.sk - Bary, puby a reštaurácie pod tlakom: Gastro sektor sa obáva ďalšej vlny zákazov z Bruselu © SITA Všetky práva vyhradené.

