|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Peniaze sú „fuč“ a predávajúci tiež. Priekupníkom s ojazdenými autami drzosť nechýba
Tagy: Ojazdené autá PR
Kúpa ojazdeného auta je do veľkej miery založená na dôvere. No čo ak predávajúci nie je skutočným majiteľom vozidla a to ani nie je vlastne tým, za ktoré ho vydávajú? Zatiaľ čo tachometer ...
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Kúpa ojazdeného auta je do veľkej miery založená na dôvere.
No čo ak predávajúci nie je skutočným majiteľom vozidla a to ani nie je vlastne tým, za ktoré ho vydávajú? Zatiaľ čo tachometer dokáže stočiť už aj hocijaký amatér, skúsení podvodníci majú v talóne úplne iné triky. Pri "čachroch" s autami im často pomáha komisionálny či komisný predaj, teda predaj cudzieho auta na základe plnej moci.
Komisionálny predaj ojazdených áut môže mať dve podoby, princíp je však rovnaký – kupujúci sa nedohaduje priamo s majiteľom vozidla, ale so sprostredkovateľom jeho predaja. Tým môže byť aj malý autobazár, ktorý za poplatok od majiteľa zaradí vozidlo do svojej ponuky. Bazár pritom za automobil nijako neručí a jeho nepoctivý prevádzkovateľ vlastne ani nemusí riadne overiť pôvod daného auta, nieto ešte jeho technický stav. Niektorým kupujúcim navyše teda ani nenapadne, že auto prakticky nekúpili od bazára, z ktorého si ho odviezli. Zistia to až pri dôkladnom preštudovaní si zmluvy často až po tom, čo sa na vozidle prejavila skrytá vada a chcú ho reklamovať.
Riziko akýchkoľvek problémov býva ešte vyššie, ak je sprostredkovateľom fyzická osoba. Môže sa tváriť ako dobrý ujo, ktorý pomáha predať auto príbuznému, no v skutočnosti pritom ide o priekupníka alebo až príliš podnikavého automechanika. Kupujúci potom môže hovoriť o relatívnom šťastí, ak je zaručene nebúraná Fabia trebárs "len" zvarená z troch rôznych vozidiel alebo má o 50-tisíc kilometrov stočený tachometer. V horšom prípade totiž tá Fabia stále patrí svojmu pôvodnému majiteľovi, ktorý o ničom nevie, pretože komisný predajca ju napríklad ponúkal s falošnou plnou mocou. Alebo sú majiteľ vozidla s predajcom, naopak, spolčení a vo chvíli, keď kupujúci prevedie peniaze, obaja zmiznú bez stopy.
"Či už je komisionálny predaj realizovaný cez bazár alebo fyzickú osobu ako sprostredkovateľa, vždy platí, že ak nastane problém a pôvodný majiteľ prestane komunikovať, reklamácia je fakticky nemožná. Vrátenie peňazí alebo úhradu nevyhnutných opráv môžete nanajvýš vymáhať súdnou cestou, a to len v prípade, že ste ochotní investovať možno aj násobok vzniknutej škody do právneho zastúpenia a čakať mesiace či roky na rozsudok," varuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.
Pri klasickom predaji "na ulici", teda priamo medzi fyzickými osobami, často dochádza k podvodom založeným na falošnej identite, teda samotného automobilu. Predávajúci napríklad poskytne len neúplnú dokumentáciu, z ktorej sa kupujúci nedozvie, že na vozidlo bola uvalená exekúcia, je súčasťou majetku rozvádzajúcich sa manželov alebo ho vlastní leasingová spoločnosť. Niektorí podvodníci dokonca rovno falšujú certifikáty a výpisy dokladajúce históriu vozidla alebo si zaobstarajú prázdnu servisnú knižku, ktorú vyplnia fiktívnymi záznamami o pravidelnom servise.
"Niektoré údaje síce možno overiť online, ale kto chce mať istotu, obráti sa na renomovaného predajcu, u ktorého všetky vozidlá dôkladne preveruje tím skúsených automechanikov. A predovšetkým taký bazár ponúkané vozidlá vlastní, takže ak sa nejaká vada predsa len prejaví, nový majiteľ ju môže veľmi jednoducho reklamovať alebo auto dokonca vymeniť," radí Karolína Topolová a dodáva: "Podviesť kupujúceho o 1 500 či 2 000 eur sa možno oplatí jednotlivcovi alebo malému predajcovi, no veľkému predajcovi takýto podvod určite nestojí za stratu dobrého mena a vlastne ani za akúkoľvek námahu."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Peniaze sú „fuč“ a predávajúci tiež. Priekupníkom s ojazdenými autami drzosť nechýba © SITA Všetky práva vyhradené.
No čo ak predávajúci nie je skutočným majiteľom vozidla a to ani nie je vlastne tým, za ktoré ho vydávajú? Zatiaľ čo tachometer dokáže stočiť už aj hocijaký amatér, skúsení podvodníci majú v talóne úplne iné triky. Pri "čachroch" s autami im často pomáha komisionálny či komisný predaj, teda predaj cudzieho auta na základe plnej moci.
Komisionálny predaj ojazdených áut môže mať dve podoby, princíp je však rovnaký – kupujúci sa nedohaduje priamo s majiteľom vozidla, ale so sprostredkovateľom jeho predaja. Tým môže byť aj malý autobazár, ktorý za poplatok od majiteľa zaradí vozidlo do svojej ponuky. Bazár pritom za automobil nijako neručí a jeho nepoctivý prevádzkovateľ vlastne ani nemusí riadne overiť pôvod daného auta, nieto ešte jeho technický stav. Niektorým kupujúcim navyše teda ani nenapadne, že auto prakticky nekúpili od bazára, z ktorého si ho odviezli. Zistia to až pri dôkladnom preštudovaní si zmluvy často až po tom, čo sa na vozidle prejavila skrytá vada a chcú ho reklamovať.
Riziko akýchkoľvek problémov býva ešte vyššie, ak je sprostredkovateľom fyzická osoba. Môže sa tváriť ako dobrý ujo, ktorý pomáha predať auto príbuznému, no v skutočnosti pritom ide o priekupníka alebo až príliš podnikavého automechanika. Kupujúci potom môže hovoriť o relatívnom šťastí, ak je zaručene nebúraná Fabia trebárs "len" zvarená z troch rôznych vozidiel alebo má o 50-tisíc kilometrov stočený tachometer. V horšom prípade totiž tá Fabia stále patrí svojmu pôvodnému majiteľovi, ktorý o ničom nevie, pretože komisný predajca ju napríklad ponúkal s falošnou plnou mocou. Alebo sú majiteľ vozidla s predajcom, naopak, spolčení a vo chvíli, keď kupujúci prevedie peniaze, obaja zmiznú bez stopy.
"Či už je komisionálny predaj realizovaný cez bazár alebo fyzickú osobu ako sprostredkovateľa, vždy platí, že ak nastane problém a pôvodný majiteľ prestane komunikovať, reklamácia je fakticky nemožná. Vrátenie peňazí alebo úhradu nevyhnutných opráv môžete nanajvýš vymáhať súdnou cestou, a to len v prípade, že ste ochotní investovať možno aj násobok vzniknutej škody do právneho zastúpenia a čakať mesiace či roky na rozsudok," varuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.
Pri klasickom predaji "na ulici", teda priamo medzi fyzickými osobami, často dochádza k podvodom založeným na falošnej identite, teda samotného automobilu. Predávajúci napríklad poskytne len neúplnú dokumentáciu, z ktorej sa kupujúci nedozvie, že na vozidlo bola uvalená exekúcia, je súčasťou majetku rozvádzajúcich sa manželov alebo ho vlastní leasingová spoločnosť. Niektorí podvodníci dokonca rovno falšujú certifikáty a výpisy dokladajúce históriu vozidla alebo si zaobstarajú prázdnu servisnú knižku, ktorú vyplnia fiktívnymi záznamami o pravidelnom servise.
"Niektoré údaje síce možno overiť online, ale kto chce mať istotu, obráti sa na renomovaného predajcu, u ktorého všetky vozidlá dôkladne preveruje tím skúsených automechanikov. A predovšetkým taký bazár ponúkané vozidlá vlastní, takže ak sa nejaká vada predsa len prejaví, nový majiteľ ju môže veľmi jednoducho reklamovať alebo auto dokonca vymeniť," radí Karolína Topolová a dodáva: "Podviesť kupujúceho o 1 500 či 2 000 eur sa možno oplatí jednotlivcovi alebo malému predajcovi, no veľkému predajcovi takýto podvod určite nestojí za stratu dobrého mena a vlastne ani za akúkoľvek námahu."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Peniaze sú „fuč“ a predávajúci tiež. Priekupníkom s ojazdenými autami drzosť nechýba © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ojazdené autá PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bary, puby a reštaurácie pod tlakom: Gastro sektor sa obáva ďalšej vlny zákazov z Bruselu
Bary, puby a reštaurácie pod tlakom: Gastro sektor sa obáva ďalšej vlny zákazov z Bruselu
<< predchádzajúci článok
Putin čelí doma rastúcej nespokojnosti. Hrozia v Rusku protesty?
Putin čelí doma rastúcej nespokojnosti. Hrozia v Rusku protesty?