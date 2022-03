BaseLinker – jedna z najväčších ecommerce platforiem s viac ako 500 doplnkami pre e-shopy vstupuje na slovenský trh

Správa online predaja a objednávok z jedinej platformy – BaseLinker vám pomôže so spravovaním tisícov objednávok zo všetkých marketplaces len na niekoľko kliknutí, doručovaním zásielok, fakturácií a ďalšími procesmi online predaja z jedného miesta;



Centralizovaná správa objednávok – S BaseLinkerom môžete centrálne spravovať objednávky naprieč desiatkami rôznych platforiem a predajných kanálov na jednom mieste. Môžete automaticky generovať faktúry a etikety, automatizovať synchronizáciu zásob a komunikovať so zákazníkmi a to bez ohľadu na predajný kanál, z ktorého pochádzajú;



Sklad produktov – S BaseLinkerom môžete spravovať produkty priamo z platformy bez toho, aby ste potrebovali vlastný internetový obchod alebo ERP systém alebo si produkty môžete jednoducho preniesť z vášho eShopu, upravovať ceny ľubovoľne a zároveň mať jednotný sklad pod kontrolou pre všetky predajné kanály;



Správa doručenia – BaseLinker je s vami aj pokiaľ pracujete s niekoľkými kuriérskymi spoločnosťami, a zaisťuje vašu integráciu so všetkými partnerskými distribútormi v jedinom rozhraní vrátane tlače etikiet a monitorovania čísel zásielok. V integráciách nájdete napríklad WeDo, Zásielkovňa, DPD, DHL, TNT, Geis, FedEx, GLS, UPS, Pošta bez hraníc a mnoho ďalších. Integrované budú ďalej Česká pošta, Slovenská pošta a ďalší distribútori.



Napojenie na ďalšie internetové obchody a marketplaces – Váš internetový obchod má k dispozícii viac ako 400 integrácií. Z tých najdôležitejších sú to napríklad Mall, Heureka, Alza, Zboží.cz, Amazon, ebay, Shopee, Google Shopping, eMAG, Allegro, Glami, Zalando, Wish, Magento, Shopify, PrestaShop, WooCommerce. Integrované budú Aukro, Shoptet a samozrejme mnoho ďalších platforiem;



Marketplace Manager – S BaseLinkerom nemusíte otvárať viac platforiem pre prevádzkovanie objednávok z marketplaces, na ktorých máte produkty uvedené – sú centralizované v BaseLinker a odtiaľ môžete všetko spravovať z jedného rozhrania. S BaseLinker tiež budete môcť rýchlo a ľahko zaradiť svoje produkty na nový marketplace;



Automatizácia pracovného procesu – BaseLinker vám poskytuje automatizované funkcie pre automatizáciu opakujúcich sa úloh v celom procese spracovania objednávok. Môžete tak zákazníkom posielať automatické správy pre jednoduchú správu objednávok, môžete tlačiť štítky podľa rôznych pravidiel, môžete vystavovať faktúry bez toho, aby ste v každej z týchto úloh potrebovali vašich zamestnancov. Medzi integráciami fakturačných systémov nájdete iDoklad, Fakturoid, Vyfakturuj, FakturaOnline, Abra Flexi, SAP, Smartbill, iFirma, Comarch a ďalšie.





Mesačný rast počtu klientov a výnosov v priemere 5%



Aktuálny počet aktívnych klientov je cez 16000



BaseLinker má súčasný trhový podiel v Poľskom ecommerce cez 40% v počte všetkých poľských eshopov



Aktuálny počet integrácií je 531 a BaseLinker pridáva nové v priemere 2-3 nové integrácie týždenne



Klienti BaseLinkeru majú dohromady takmer 100 miliónov zalistovaných aktívnych ponúk



BaseLinker prijíma zásielky z viac ako 180 krajín



GMV v roku 2021 predané cez BaseLinker predstavovalo cez 8 miliárd EUR



28.3.2022 (Webnoviny.sk) - BaseLinker , spoločnosť so sídlom v Poľsku, štartuje na slovenskom trhu 28. marca 2022. Zmyslom platformy je napojiť firmy na lokálne aj globálne marketplaces, kompletne centralizovať a automatizovať online ecommerce procesy. V podstate v jedinom systéme môže firma spravovať celý proces spracovania objednávok, od zalistovania, príjmu objednávok až po vystavenie faktúr a odoslanie zásielok vrátane tlače etikiet u desiatok lokálnych a globálnych prepravných spoločností.CEO Radek Klouda povedie BaseLinker v Čechách a na Slovensku, v krajinách s najväčším podielom počtu eShopov na obyvateľa na svete. BaseLinker prichádza s rozsiahlými skúsenosťami v oblasti predaja a ecommerce, aby pomohol online obchodom jednoducho rozšíriť svoje podnikanie za hranice Slovenska bez nutnosti akejkoľvek technickej znalosti. Technológia, ktorú uvádza na trh prostredníctvom BaseLinker platformy, otvára dvere k rastu online podnikania doma aj v zahraničí tým, že listuje produkty na známych marketplaces, ako je Amazon, Allegro, eMag, eBay, Zalando, Wish alebo napríklad MALL, Alza, Heureka, Zboží.cz či Glami.BaseLinker, založený v roku 2006, používa viac ako 50 % internetových obchodov v Poľsku, má portfólio už vyše 16 000 zákazníkov s viac ako 100 miliónmi ponúk produktov a v roku 2021 bol cez Baselinker platformu reportovaný obrat viac ako 8 miliárd EUR."Naším cílem v příštích 3 letech je nabídnout české a slovenské ecommerce bezkonkurenčně nejlepší řešení co do počtu a rozsahu integrací a zároveň zůstat výrazně nejlevnější platformou svého druhu na trhu. Zároveň se chceme díky spokojenosti klientů a výborným referencím stát silným hráčem v ecommerce, tak jak se nám to podařilo v Polsku, kde naši klienti díky platformě prodávají v průměru o 70% více.Plány regionální expanze společnosti zahrnují trhy v Rumunsku, Maďarsku, Německu a Brazílii. Je to velmi ambiciózní plán vycházející z úspěchu a z obliby, kterou platforma již v regionu má, protože svým klientům poskytuje mnoho konkrétních konkurenčních výhod,”vyhlásil Radek Klouda, CEO BaseLinker.Vynikajúce výsledky internetových obchodov v Poľsku viedli k expanzii BaseLinkera na ďalšie európske trhy. Napríklad v Českej republike si od januára BaseLinker vyskúšali už stovky eShopov.Všetky integrácie a dáta sú súčasťou jediného systému, ktorý poskytuje prístup k mnohým obľúbeným marketplaces, obchodom, kuriérom a účtovným systémom a to zadarmo pre všetkých klientov, ktorí si chcú BaseLinker vyskúšať. Po uplynutí skúšobnej doby plného prístupu do platformy, môžu klienti prejsť na platenú verziu, ktorá je od 9 EUR za mesiac bez obmedzenia použitia a klienti navyše automaticky získajú prístup na všetky budúce integrácie, ktoré BaseLinker vyvíja."Ecommerce se neustále vyvíjí, mění se tak i potřeby a požadavky našich klientů. Od prvních fází rozvoje BaseLinkeru v Čechách a na Slovensku neustále sledujeme i Achillovy paty internetových obchodů, například víme, jak je důležité, aby byl internetový obchod přítomen na co největším počtu marketplaců a jaké logistické a administrativní dopady a nároky na lidské zdroje má tento přístup. Velmi jasně tak vidíme přidanou hodnotu řešení, kterou BaseLinker přináší jak podnikům na začátku cesty, tak těm, kteří jsou již na pokročilejší úrovni, pokud jde o objem prodaných produktů a obchodní infrastrukturu," dodáva Radek Klouda – CEO spoločnosti BaseLinker.Informačný servis