Heger odovzdal štátne ceny Alexandra Dubčeka, získali ich aj Zelenskyj a Kuciak (foto)

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Alexander Dubček bol politikom dobrej vôle a jeho ľudskosť ostro kontrastovala s tými, ktorí chceli ovládať spoločnosť pomocou teroru. Za to, že občanom v celkom sovietskom bloku otváral okná do sveta slobody, ho vtedajší komunistickí vládcovia nenávideli.Premiér Eduard Heger OĽaNO ) to povedal pri príležitosti odovzdávania štátnych cien Alexandra Dubčeka, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 27. marca.„Alexander Dubček sa stal symbolom nádeje a slobody. V jeho mene sme ocenili významných ľudí, ktorí dosiahli mimoriadne pracovné výsledky a svojím životným príbehom nám svietia na cestu. A my v ťažkých časoch, keď sa dá ľahko zablúdiť, potrebujeme veľa takéhoto jasného svetla," vyhlásil premiér.Ocenenie dostala česká speváčka Marta Kubišová , historik a sociológ Ivan Laluha , šľachtiteľka odrôd vína a autorka odrôd Dorota Pospíšilová , in memoriam spevák a skladateľ Miroslav Žbirka , in memoriam novinár Eugen Gindl , in memoriam novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová . Ocenenie v neprítomnosti dostal aj prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj