Basketbal: Slováci zostali po dvoch triumfoch v hre, Mokráň: Šanca žije

Pred novembrovým reprezentačným oknom neboli vyhliadky basketbalistov Slovenska na postup z predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 práve najlepšie. Zverenci trénera Aramisa Nagliča ale dvojzápas so severskými tímami zvládli. Najskôr zdolali Dánsko (74:70) a následne uspeli v Nórsku (68:56), vďaka čomu zamiešali karty v D-skupine a ich postupové šance zostali v reálnej rovine.





Dôležitý bol najmä nedeľný duel v Bergene, pretože v hre bolo potenciálne poskočenie na druhé miesto v tabuľke. Slováci sa poučili z augustového domáceho nezdaru s Nórskom, na jeho palubovke sa nenechali zaskočiť ich neortodoxným basketbalom. „S Nórmi je to vždy komplikované, pretože hrajú špecifický basketbal. Už sme ich trochu poznali, sledovali sme ich zápas so Severným Macedónskom a vedeli sme sa na nich lepšie pripraviť. Obrana fungovala lepšie, špeciálne sme si postrážili Freya. Využili sme to, že nemajú takú dostatočnú kvalitu. Mojim chlapcom gratulujem,“ vrátil sa k stretnutiu reprezentačný tréner Aramis Naglič.Až na prvú štvrtinu, v ktorej jeho hráči prehrávali v jednej chvíli 12:20, nepustili Nórsko k výraznejšiemu náporu. Práve naopak, v ďalšom priebehu sami udávali tón zápasu. Už na polčasovú prestávku mohli ísť spokojnejší. „Vedeli sme už, aký štýl basketbalu hrajú a dobre sme sa na nich pripravili. Po taktickej stránke sme zápas zvládli, ukázali sme väčšiu energiu ako súper a kľúčom k víťazstvu bola určite dobrá obrana. Ničím nás neprekvapili, hrali presne tak isto, ako tomu bolo v Leviciach. Snažili sme sa limitovať ich zbehy pod kôš, pretože hrajú rýchly a behavý basketbal a majú dobrých strelcov. Všetko sme sa snažili preberať, aby sme čo najviac limitovali a znepríjemnili ich strely, čo sa nám darilo,“ zhodnotil pre TASR stretnutie pivot Jakub Mokráň.Ako kľúčový sa ukázal nástup do druhého polčasu. Slováci domácich nepustili k svojej hre, ale sami využívali to, čo na nich platilo. Zodpovedné doskakovanie, individuálne kvality a solídna streľba za tri body. Pravda, Nórsko sa dlho držalo v hre o úspech. „Nedalo by sa povedať, že sme v druhom polčase niečo zmenili. Kontrolovali sme zápas, vedeli sme, čo chceme hrať v každom momente. Jasné, vždy v tomto smere pomôže Brodziansky, ktorý je stabilitou a lídrom tohto tímu. S týmto podkošovým hráčom sa ostatní hráči okolo neho cítia lepšie, pretože mu dôverujú,“ myslí si Naglič.Nielen Brodziansky a Ihring, ale v Bergene sa k ním pridal s 18 bodmi Mokráň, či 9-bodový Martin Bachan a 8-bodový Marek Doležaj. Kolektívny výkon je presne to, čo kouč Slovákov od svojich zverencov vyžaduje: „Ak odhliadneme od Brodzianskeho s Ihringom, o ktorých hovorím, že sú naši najlepší hráči, s najväčšími skúsenosťami a hrajú top súťaže, tak ja presne očakávam, že každý odovzdá to, čo môže dať. Našou úlohou, ako realizačného tímu, je pri skautingu súpera vybrať hráčov, ktorí nám môže najlepšie pomôcť. Myslím si, že teraz sme to zvládli dobre a chlapci dobre reagovali. V každom zápase niečo odovzdali, v prvom zápase napríklad Malovec, v tom druhom Doležaj. Je to dobre pre nich a je to presne ten spôsob, akým chceme pracovať.“Situácia v našej skupine sa po novembrových zápasoch zamotala. Dánsko nám mohlo pomôcť, ale napokon prehralo v Severnom Macedónsku po predĺžení (71:74). Na čele je tak balkánsky tím so stopercentnou bilanciou, Nórsko a Slovensko majú zhodne po dve víťazstvá a dve prehry. V prospech Nórov hovorí lepšie skóre zo vzájomného dvojzápasu. Nádej na postup žije, čo je podľa Mokráňa dôležité: „Sme radi, že sa nám tieto dva zápasy podarilo vyhrať. Podarilo sa nám zamiešať skupinu a byť bližšie k postupu, stále tá šanca žije. Macedóncov už bude ťažké predbehnúť vzhľadom na to, že majú 4:0.“Pred rozhodujúcimi zápasmi tejto fázy predkvalifikácie ME 2025 je ešte všetko otvorené, ďalej totiž idú víťazi skupín a dva tímy z druhých miest. Mimo nich majú miestenku ďalej zaručené aj Poľsko s Cyprom, ako spoluorganizátori finálového turnaja. „Vôbec nerozmýšľam o postupe a nepozerám sa na tabuľku. Tím nášho kalibru nemôže pomýšľať tak ďaleko, u nás je potrebné rozmýšľať nad najbližším stretnutím a zlepšovať sa každým zápasom. Čo sa stane, stane sa. V každom zápase chceme ísť na maximum. Samozrejme, každé víťazstvo je skvelé, pretože nerád prehrávam. Myslím si, že toto pomôže chlapcom k zlepšeniu atmosféry a dúfam, že v ďalšom okne prídu všetci,“ dodal na záver Naglič.