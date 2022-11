Cristiano Ronaldo sa cíti zradený, skritizoval Manchester United aj kouča Erika ten Haga, ktorého nemá v úcte

Vzťahy sú na mŕtvom bode

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo kritizoval svoj anglický klub Manchester United a jeho trénera Erika ten Haga . V televíznom rozhovore povedal, že sa cíti „zradený“ klubom a že sa ho niektorí predstavitelia snažia dostať preč z Old Traffordu.Rozhovor bude odvysielaný tento týždeň v britskej TalkTV, ale niekoľko ukážok už zverejnili v nedeľu večer, len niekoľko hodín po poslednom zápase United pred majstrovstvami sveta v Katare.Keď sa ho v programe „Piers Morgan Uncensored“ spýtali, či sa ho v United snažia dostať z klubu, Ronaldo odpovedal: „Áno, nielen tréner, ale ďalší dvaja alebo traja ľudia z klubu. Cítil som sa zradený.“Ronaldo tvrdí, že intrigy voči nemu trvajú už od minulej sezóny. Skúsený 37-ročný útočník sa v tomto ročníku 2022/2023 po nástupe Holanďana Ten Haga vytratil zo základnej zostavy United.Minulý mesiac ešte viac „rozvíril hladinu“, keď odmietol naskočiť z lavičky do zápasu proti Tottenhamu. To viedlo k tomu, že ho v klube suspendovali a nebol v nominácii na zápas proti FC Chelsea Vzťah medzi CR7 a Ten Hagom je na mŕtvom bode, čo priznal i samotný futbalista. „Nemám k nemu úctu, pretože mi ju sám neprejavuje. Ak ty nebudeš mať úctu ku mne, nikdy nebudem mať úctu k tebe,“ poznamenal.Ronaldo tiež tvrdí, že Manchester United od odchodu Sira Alexa Fergusona v roku 2013 vôbec nenapreduje.Kritizoval tiež minulosezónne vymenovanie Rakúšana Ralfa Rangnicka do pozície hlavného trénera po prepustení Oleho Gunnara Solskjaera „Taký veľký klub ako Manchester United a oni priviedli športového riaditeľa. Prekvapilo to nielen mňa, ale celý svet.“Kritika Cristiana Ronalda na adresu svojho zamestnávateľa"Manchester United berie na vedomie zverejnené úryvky z rozhovoru s Cristianom Ronaldom. Klub zváži prípadnú reakciu po zistení všetkých skutočností," reagoval tím z Old Traffordu."Naším cieľom zostáva pripraviť sa na druhú polovicu sezóny a pokračovať v dynamike, viere a spolupatričnosti medzi hráčmi, manažérom, personálom a fanúšikmi," doplnil klub.