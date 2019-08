Basketbalista Lin premýšľa o odchode do čínskej ligy

Jeremy Lin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuang-čou 9. augusta (TASR) - Americký basketbalista Jeremy Lin oznámil, že zvažuje pôsobenie v čínskej lige (CBA). Tridsaťročný rozohrávač je aktuálne voľný hráč, no ponuka z NBA na jeho stôl neprišla.Lin získal v NBA status hviezdy v sezóne 2011/2012, keď hral za New York Knicks, no v uplynulých sezónach už jeho kariéra stagnovala. S Torontom získal v predchádzajúcom ročníku titul šampióna, no nastupoval už iba minimálne. Ako jediný Američan ázijského pôvodu mal napriek tomu mimoriadnu mediálnu pozornosť.povedal Lin pre hongkongské médium Inkstonenews.dodal.