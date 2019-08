TIPSPORT LIGA: Klhůfek zamieril do HC Košice, Žitný a Petráš skončili

Na archívnej snímke Pavel Klhůfek. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. augusta (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC Košice angažovalo 27-ročného českého útočníka Pavla Klhůfka. Ten sa do najvyššej slovenskej súťaže vráti po dvoch sezónach v Česku, v rokoch 2015-2017 pôsobil v HKM Zvolen. V tímeuž nepokračujú útočníci Šimon Petráš a Roman Žitný.Súčasný generálny manažér HC Košice Jan Šťastný bol v sezóne 2018/2019 v pozícii asistenta trénera v českom extraligovom klube Piráti Chomutov. Táto skutočnosť sa podpísala pod Klhůfkov príchod do Košíc.uviedol Klhůfek pre TASR. V novom pôsobisku by rád nadviazal na dve produktívne sezóny v drese Zvolena.poznamenal.S výnimkou dvoch sezón vo Zvolene sa doterajšia kariéra Klhůfka odohrávala v českých súťažiach. V sezóne 2018/2019 odohral za Chomutov, ktorý vypadol z najvyššej súťaže, celkovo 61 zápasov. Dosiahol v nich bilanciu 15 gólov a 14 asistencií. Počas dvojročného pôsobenia vo Zvolene odohral celkovo 126 zápasov, v ktorých získal 102 bodov (46 gólov, 56 asistencií).Košický dres už naopak nebudú obliekať útočníci Žitný a Petráš.uviedol Jan Šťastný pre klubovú stránku.