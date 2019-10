Basketbalisti Interu si v pohári FIBA zmerajú sily s týmito súpermi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Program Interu Bratislava v A-skupine Európskeho pohára FIBA:



streda 23. októbra o 18.00 h: Inter Bratislava – Pécs VSK-Veolia

streda 30. októbra o 18.00 h: ZZ Leiden – Inter Bratislava

streda 6. novembra o 22.30 h: Benfica Lisabon – Inter Bratislava

utorok 12. novembra o 18.00 h: Pécs VSK-Veolia – Inter Bratislava

streda 20. novembra o 18.00 h: Inter Bratislava – ZZ Leiden

streda 27. novembra o 18.00 h: Inter Bratislava – Benfica Lisabon

Bratislava 10. októbra (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava spoznali svojich súperov v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Zverenci trénera Aramisa Nagliča si v A-skupine zmerajú sily s maďarským Pécsom, portugalským Lisabonom a holandským Leidenom.Úradujúci šampión Slovenskej basketbalovej ligy sa do pohárovej Európy vrátil po štvorročnej odmlke. "Žlto-čierni" sa už v polovici septembra predstavili v prvom predkole Ligy majstrov, kde im však vystavil stopku švajčiarsky majster Fribourg Olympic. Napriek predčasnému koncu v súťaži, sa púť pohárovou Európou pre Inter neskončila. Klub totiž využil možnosť a záujem, aby sa predstavil v Európskom pohári FIBA, ktorý je v hierarchii súťaží pod Ligou majstrov.Po kvalifikačných zápasoch v oboch súťažiach spoznalo družstvo z Pasienkov svojich súperov v A-skupine. Najprv sa stretne so zástupcom maďarského basketbalu – Pécs VSK-Veolia. Ten sa v pohárovej Európe predstaví premiérovo, v sezóne 2018/19 obsadil v tamojšej najvyššej súťaži tretie miesto.Skúsenosti s medzinárodnou konfrontáciou má holandský klub ZZ Leiden. Podobne ako Pécs, aj ďalší súper Interu získal vo svojej najvyššej súťaži bronz. Okrem toho ide o aktuálneho víťaza Holandského pohára, v predchádzajúcom ročníku dokráčal v Európskom pohári FIBA do štvrťfinále, kde prehral s neskorším víťazom súťaže talianskym Sassari. Leiden prešiel kvalifikačným sitom, v dvojzápase zdolal bulharské Beroe.Záverečným súperom je portugalský veľkoklub Benfica Lisabon. Finalista domácej súťaže si zahrá v Európskom pohári FIBA štvrtý rok za sebou. Do skupinovej fázy sa rovnako ako Inter, dostal cez neúspech v kvalifikácii Ligy majstrov, keď nestačil na čiernohorský Mornar Bar.vyjadril sa k súperom tréner Interu Aramis Naglič.Skupinová fáza sa hrá tradičným systémom doma-vonku, do ďalšej fázy postupujú družstvá na prvých dvoch miestach. Úvodné kolo je na programe 23. októbra. Pre "žlto-čiernych" je tento dátum výhodný, keďže si plánujú predohrať čo najväčší počet ligových stretnutí.dodal Naglič.