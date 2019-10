Prtorič skončil na lavičke basketbalistov Svitu, nahradí ho Jugo

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Svit 10. októbra (TASR) - Vedenie basketbalovej Iskry Svit sa rozhodlo vykonať už na začiatku novej sezóny SBL výmenu na poste hlavného trénera. Na lavičke skončil Chorvát Igor Prtorič, jeho miesto zaujme Rudolf Jugo.Pre 63-ročného chorvátskeho kormidelníka to bude už tretie pôsobenie na lavičke Svitu. Prvýkrát sa ujal Iskry pred sezónou 2013/14, následne sa vrátil do klubu na začiatku sezóny 2015/16. Celkovo vstúpi Jugo už do svojho štvrtého roku so Svitom. Jugo má bohaté trénerské skúsenosti, okrem pôsobenia v rodnom Chorvátsku, koučoval aj v Kosove, Slovinsku, Bosne a Hercegovine a v Česku. Vo svojom staronovom pôsobisku získal pred piatimi rokmi Slovenský pohár a ligový bronz.Jugo sedel v predchádzajúcom ročníku na lavičke Lučenca, v nováčikovskej sezóne však nepozdvihol družstvo k želaným výkonom.uviedol prezident klubu Ján Drobný pre oficiálnu klubovú webstránku.Misia Igora Prtoriča sa pod Tatrami skončila už po jednom ligovom zápase. S omladeným mužstvom mal naštartovať novú etapu, lenže už v príprave nevládla spokojnosť s herným prejavom družstva.vysvetlil Drobný nečakaný krok. Nový trénerský tandem bude mať premiéru už najbližšiu sobotu, v rámci 3. kola SBL sa Iskra Svit predstaví na palubovke Žiliny.