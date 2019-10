Basketbalisti Interu začínajú Európsky pohár FIBA doma s Pécsom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Program Interu v A-skupine Európskeho pohára FIBA:



streda 23. októbra o 18.00 h: Inter Bratislava – Pécs VSK-Veolia

streda 30. októbra o 20.00 h: ZZ Leiden – Inter Bratislava streda 6. novembra o 22.30 h: Benfica Lisabon – Inter Bratislava

utorok 12. novembra o 18.00 h: Pécs VSK-Veolia – Inter Bratislava

streda 20. novembra o 18.00 h: Inter Bratislava – ZZ Leiden

streda 27. novembra o 18.00 h: Inter Bratislava – Benfica Lisabon

Bratislava 22. októbra (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava chýbali na európskej pohárovej scéne štyri roky. Zverenci trénera Aramisa Nagliča sa v tejto sezóne vrátili, začali v predkole Ligy majstrov, po vyradení sa presunuli do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Úvodný zápas A-skupiny ich čaká v stredu 23. októbra od 18.00 h. Pred vlastnými fanúšikmi sa predstavia proti maďarskému Pécsu.Úradujúci majster Slovenskej basketbalovej ligy sa už v polovici septembra predstavil v prvom predkole Ligy majstrov, kde im však vystavil stopku švajčiarsky majster Fribourg Olympic. Aj napriek predčasnému koncu v súťaži, sa púť pohárovou Európou pre Inter neskončila. Klub využil možnosť a záujem, aby sa predstavil v Európskom pohári FIBA, ktorá je v hierarchii súťaží pod Ligou majstrov.uviedol pre TASR kouč "žlto-čiernych" Aramis Naglič.Vzhľadom na nabitý program počas najbližších týždňov, odohrali jeho zverenci v najvyššej súťaži už šesť zápasov. Do účinkovania v Európskom pohári FIBA idú vo víťaznej nálade, keďže v lige zatiaľ nenašli premožiteľa.myslí si rozohrávač Interu Mário Ihring.Vedenie klubu vystužilo počas predchádzajúcich dní družstvo o dve nové tváre. Vzhľadom na pravdepodobne dlhodobejšie absencie slovenských reprezentantov Michala Čekovského a Michaela Fuseka, prišiel na Pasienky ich reprezentačný kolega Richard Körner a chorvátsky pivot Domagoj Bubalo. O to väčšia škoda bola, že generálku na stretnutie s Pécsom predčasne ukončili. V dôsledku inzultácie rozhodcu sa ligový duel s Prievidzou skončil v 26. minúte.vyhlásil Naglič.Slovenského zástupcu čaká v skupine aj holandský Leiden a portugalská Benfica Lisabon. Najskôr si však zmerajú sily so zástupcom najvyššej maďarskej súťaže.prezradil Naglič. Na margo celkových ambícií v súťaži Ihring dodal:Domáce stretnutia Interu Bratislava v Európskom pohári FIBA odvysiela v priamom prenose aj RTVS.