Sagan by sa na budúci rok mohol predstaviť na Giro d'Italia

Na archívnej snímke Peter Sagan. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan by sa mal na budúci rok v máji postaviť na štart 103. ročníka pretekov Giro d'Italia. Informuje o tom portál cyclingnews.com, pričom sa odvoláva na tvrdenia niekoľkých talianskych médií. Sagan na Gire ešte nikdy neštartoval.Giro d'Italia v roku 2020 odštartuje v maďarskom hlavnom meste Budapešť. Talianske médiá poukazujú na to, že to je len pár desiatok kilometrov od hranice so Saganovým rodným Slovenskom. Všetkých 21 etáp predstavia organizátori vo štvrtok, úvodnú v Budapešti však už potvrdili. Pôjde o časovku jednotlivcov s dĺžkou 9,5 km. Na prezentácii 103. ročníka sa predstaví aj Sagan.Nedeľňajšie vydanie denníka La Gazzetta dello Sport prinieslo informáciu, že Sagan sa na Gire skôr, či neskôr predstaví. Sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France sa začiatkom októbra zúčastnil na podujatí Festival športu v talianskom meste Trento. Uviedol na ňom, že počas pôsobenia v tíme Liquigas sa v Taliansku cítil ako doma. Manažér súčasného Saganovho tímu Bora-hansgrohe Ralph Denk dostal otázku, či by sa slovenský cyklista mohol predstaviť na Gire už v na budúci rok. "Prečo nie?," odpovedal Denk. Sagan sa v príprave na Tour De France zatiaľ vždy sústreďoval na jarné klasiky.