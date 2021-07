Basketbalisti USA prekvapujúco prehrali na úvod basketbalového turnaja v Tokiu s Francúzmi

Zaváhanie po sedemnástich rokoch

Taliani porazili Nemcov

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Prvotriedne prekvapenie sa v nedeľu uskutočnilo na OH v japonskom Tokiu v mužskom basketbalovom turnaji. Favorizovaní Američania totiž vo svojom úvodnom vystúpení v Japonsku podľahli výberu Francúzska 83:76.Americkí basketbalisti získali zlato na ostatných troch OH, pričom v Pekingu 2008, Londýne 2012 ani Riu de Janeiro 2016 neprehrali ani jeden duel.Pred nedeľou bola ich posledná olympijská prehra ešte na OH 2004 v Aténach v semifinále s tímom Argentíny. Pod piatimi kruhmi zaváhali Američania po dlhých sedemnástich rokoch.V histórii OH ide len o šiestu prehru tímu USA v 144. stretnutí. V minulosti Američania trikrát prehrali v spomenutých Aténach a raz aj v Soule 1988 a Mníchove 1972.Najlepším strelcom nedeľňajšieho duelu bol vo francúzskom tíme 28-bodový Evan Fournier z klubu zámorskej NBA Boston Celtics.V americkom výbere bol v tomto smere najlepší Jrue Holiday z tímu šampióna NBA Milwaukee Bucks s osemnástimi bodmi.V ďalších nedeľňajších dueloch mužského basketbalového turnaja na OH v Tokiu výber Česka zdolal tím Iránu 84:78, Taliani zvíťazili nad Nemcami 92:82 a Austrália triumfovala nad Nigériou 84:67.