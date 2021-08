Basketbalisti USA vyradili na olympiáde v Tokiu úradujúcich majstrov sveta, Španieli premárnili 10-bodový náskok (video)

mužov v Tokiu medzi Španielskom a Spojenými štátmi americkými.

Zaujíma ich iba zlato

Obrovská vzpruha

Poslednýkrát s Gasolom?

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Úradujúci majstri sveta alebo aktuálni olympijskí šampióni? Takto bola postavená otázka pred utorňajším štvrťfinálovým šlágrom olympijského basketbalového turnaja Do bojov o medaily po výhre 95:81 napokon prenikol favorizovaný zámorský tím, ktorý stále môže pomýšľať na obhajobu triumfu z Ria de Janeiro 2016."Musíme to dotiahnuť do konca. Mali by sme tu byť, pretože nás zaujíma iba zlato,“ povedal po skončení semifinále najproduktívnejší Američan Kevin Durant , ktorý nastrieľal 29 bodov. Pre porovnanie druhý najlepší strelec USA Jayson Tatum zaznamenal 13 bodov.V semifinále sa Američania stretnú s úspešnejším z dvojice Austrália - Argentína. Obom súperom čelili v príprave na OH, no kým Argentínčanov s prehľadom zdolali (108:80), Austrálčania im uštedrili trpkú lekciu (83:91).Utorňajšie štvrťfinále bolo do polovice stretnutia vyrovnané, pričom častejšie boli vo vedení Španieli. V priebehu druhej štvrtiny už vyhrávali dokonca o 10 bodov a v ofenzíve ich ťahal 30-ročný Ricky Rubio , hráč Minnesoty Timberwolves v NBA, ktorý celkovo nasúkal až 38 bodov.Za nepriaznivého stavu 29:39 sa však hráči USA zobudili a nasledujúcich deväť minút sa hralo výlučne v ich réžii. Spomenutý úsek ovládli v pomere 36:10 a prevzali kontrolu nad stretnutím. "Bola to obrovská vzpruha. Nechceli sme ísť do dvojciferného manka. Vedeli sme, že proti tomuto tímu nechceme priveľmi zaostávať,“ dodal Durant.Španielsko a USA sa od roku 2004 stretli vo vyraďovacej časti olympijského turnaja po piaty raz. Všetky duely patrili Američanom, keď Španielov prekonali v priemere o 9,2 bodu. V drese európskeho mužstva sa v utorok pravdepodobne naposledy predstavil hviezdny Marc Gasol . "Myslím si, že je na čase, aby si jazdu užili aj iní,“ naznačil odchod zo scény 36-ročný rodák z Barcelony.V utorok už stihli postúpiť do semifinále mužského basketbalového turnaja aj Slovinci. Na hladký triumf nad Nemcami (94:70) tentoraz nepotrebovali ani fenomenálny výkon Luku Dončiča . Tradične najproduktívnejšieho hráča Slovinska tentoraz prevýšil Zoran Dragič, autor 27 bodov. Dončič prispel "len" 20 bodmi, 8 doskokmi a 11 asistenciami.