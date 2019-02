Basketbalistky MBK Ružomberok prehrali s Tarbes Gespe Bigorre

Na snímke zľava Olga Jackovecová, Aaryn Ellenbergová (MBK Ružomberok). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Európsky pohár FIBA, osemfinále, 2. zápas:

Tarbes Gespe Bigorre - MBK Ružomberok 62:48 (38:21)



Najviac bodov Tarbes: Princeová 34, Gayeová 12, Sigmundová 7,

Zostava a body MBK Ružomberok: Ellenbergová-Wileyová 17, Jefferyová 11, Jackovecová 8, Šikšniutéová 7, Mištinová 5 (Janoščíková, Kelčíková, Markovičová a Stašová po 0).

Rozhodovali: Araňa (Šp.), Perciavalle (Tal.), Nazimek (Ír.), TH: 6/4 - 5/3, trojky: 2:5, os. chyby: 15:14, štvrtiny: 21:8, 17:13, 15:16, 9:11.



/prvý zápas: 65:68, do štvrťfinále postúpil Tarbes/



Tarbes 31. januára (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok prehrali v odvetnom osemfinálovom zápase Európskeho pohára FIBA s francúzskym Tarbes Gespe Bigorre 48:62. Keďže v domácom zápase zdolali francúzskeho súpera iba o tri body (68:65), do štvrťfinále postúpil Tarbes.Premožiteľky Ružomberčaniek sa v ďalšej fáze stretnú s Lyonom, ktorý vyradil poľský Gorzow (90:82, 81:67).Podobne ako v prvom zápase, aj v druhom mal lepší štart francúzsky tím. Ružomberčankám v prvej štvrtine veľa nedovolil, prezentoval sa efektívnou hrou na oboch stranách palubovky a svoj náskok postupne zvýšil na 13 bodov. Ružomberčanky do druhej štvrtiny zlepšili doskoky aj streľbu, ale ich manko do prestávky narástlo na 17 bodov.Zverenky Juraja Suju však opäť zdvihli hlavy, snažili sa stiahnuť stratu, no herne vyrovnanú tretiu štvrtinu vyhrali iba o jeden bod. Domáce hráčky už v záverečnej časti nedopustili drámu a bez väčších problémov kontrolovali postupové skóre.