Vlhová nastúpi na obrovský slalom v Maribore so sedmičkou, jednotku si vyžrebovala Worleyová

MARIBOR 1. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová sa v piatkovom obrovskom slalome Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v slovinskom Maribore predstaví so štartovým číslom sedem. Dvadsaťtriročná Liptáčka na námestí v centre Mariboru pri slávnostnom žrebovaní prišla na rad ako posledná a zostala jej práve sedmička."Nemohla som si vybrať číslo, alebo v tíme sme si povedali, že to najlepšie prišlo nakoniec. Brat Boris mi postupne písal, aké čísla žrebovali dievčatá. Myslím si, že je úplne jedno, aké číslo mám. Uvidí sa v piatok," zhodnotila pri odchode do hotela Petra Vlhová.Prvé kolo piatkového obrovského slalomu na 55. ročníku tradičného podujatia Zlatá líška je na programe od 10.00 h, druhé príde na rad od 13.00 h. V sobotu sa v rovnakých časoch uskutoční slalom.S jednotkou sa v piatok predstaví Francúzka Tessa Worleyová, dvojku má Švajčiarka Wendy Holdenerová a trojku Nemka Viktoria Rebensburgová. Suverénna líderka hodnotenia Svetového pohára Američanka Mikaela Shiffrinová si vyžrebovala štvorku. Trať prvého kola postaví Talian Gian Luca Rulfi, druhé kolo zverili francúzskemu koučovi Jeanovi-Noelovi Martinovi.