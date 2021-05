Basketbalistky Ružomberka skompletizovali majstrovský hetrik, historicky sa doťahujú na Košičanky

Dráma až do konca

Ružomberok uspel disciplinovanosťou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po 15 rokov trvajúcej víťaznej košickej ére sa v najvyššej súťaži basketbalistiek už tretí rok predlžuje tá ružomberská. Hráčky MBK Ružomberok si v rozhodujúcom piatom finále na domácej palubovke poradili s Piešťanskými Čajkami 73:68 a sériu vyhrali 3:2 na zápasy.Zverenkyne trénera Juraja Suja skompletizovali majstrovský hetrik (2019, 2020, 2021) a celkovo pridali do klubovej zbierky 14. titul. Košičanky sú stále na čele historickej štatistiky úspešnosti, ale už len s náskokom jedného titulu. V histórii slovenskej ženskej extraligy oslavovali s víťazným pohárom len kluby z týchto dvoch miest.Vo vyrovnanom závere rozhodujúceho finále viedli hosťujúce hráčky 42 sekúnd pred koncom 68:67. Potom dostali Ružomberčanky možnosť až šiestich trestných hodov a vďaka Miroslave Praženicovej a Dominike Rusiňákovej všetky premenili. Najlepšou hráčkou Ružomberka aj celého zápasu bola Nicole Enabosiová. Americká rodáčka, ktorá na medzinárodnej scéne reprezentuje Nigériu, zaznamenala 21 bodov a 17 doskokov. Kvalitne jej sekundovala 14-bodová kapitánka "Ruže" Praženicová."Emócie sa nedajú popísať, je to niečo neuveriteľné. Bolo to napínavé úplne do konca. Som veľmi hrdá na baby, že sme to dokázali zvládnuť. Na konci sme dali dôležité trestné hody, čo nás podržalo," uviedla Praženicová, cituje u špecializovaný web slovakbasket.sk."Veľmi sa teším, padol mi kameň zo srdca. Vždy, keď sa niečo takéto stane, tak sa vám uľaví. Tešíme sa z toho," komentoval tréner Liptáčok Juraj Suja. Bývalý basketbalista Lučenca, Svitu či Komárna priviedol MBK Ružomberok k majstrovskému hetriku a darí sa mu aj na reprezentačnej lavičke. So Slovenkami tento rok postúpil na majstrovstvá Európy. "Bolo to o bojovnosti, súper si zaslúži všetok rešpekt a úctu. Dali 11 trojok pri vysokej percentuálnej úspešnosti, hrali solídne. Zlomili sme to disciplinovanosťou, mali sme málo strát, v druhom polčase sme kontrolovali celkom dobre doskok. Víťazstvo sme si vybojovali."Hráčky Piešťan mali po zápase hlavu v smútku. Šiestykrát sa predstavili vo finálovej sérii, ale premiérového titulu sa stále nedočkali. "Priebeh bol absolútne vyrovnaný, vidieť to aj na výsledku. Jednoznačne sme si na víťazstvo verili, bojovali sme o neho do konca. Mali sme problém s tým, že kľúčové dve podkošové hráčky mali štyri fauly, čo sme ešte nejako zaplátali, ale na konci to súper dokázal využiť. V koncovke to bolo o jednej lopte. Ak by sme my dali kôš a oni nedali, tak by oni museli brať oddychové časy a faulovať. Som sklamaný, verili sme si, chceli sme vyhrať," zhodnotil tréner Piešťan Tomáš Kačmarik aj pre SlovakBasket.