Geraint Thomas ovládol preteky Okolo Romandie, Peter Sagan obstál v príprave na Giro so cťou

Zmazanie manka bola hračka

Sagan naďalej túži po víťazstvách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Britský cyklista Geraint Thomas sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Romandie. Líder tímu Ineos Grenadiers skončil v záverečnej časovke so štartom aj cieľom vo Fribourgu, zvlneným profilom a dĺžkou 16,2 km na treťom mieste s odstupom 17 sekúnd za víťazným Francúzom Rémim Cavagnom (Deceuninck - Quick Step).Na svojho najväčšieho súpera a lídra priebežného poradia Kanaďana Michaela Woodsa (Israel Start-Up Nation) však získal 1:11 min. Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil v časovke na 71. mieste s odstupom 2:16 min na víťaza. Celkovo patrí Saganovi 77. priečka a v bodovacej súťaži skončil štvrtý. Staršieho zo Saganovcov Juraja klasifikovali v záverečnej jazde proti chronometru na 113. mieste (+3:47 min) a celkovo obsadil 117. priečku.Tridsaťštyriročný Thomas si pripísal 23. víťazstvo v profikariére na ceste, ale prvé od nečakaného triumfu na Tour de France v roku 2018. Na Okolo Romandie sa dosiaľ tešil len z víťazného prológu ešte pred 9 rokmi. Sympatický Walesan sa rútil v ústrety celkovému víťazstvu už v sobotu, ale v záverečných metroch cieľového vyše 20 km dlhého stúpania kráľovskej etapy na vrchol Thyonu 2000 v boji o etapový triumf na klzkej ceste spadol a napokon zaostal o 21 sekúnd za etapovým víťazom Michaelom Woodsom.Zmazanie manka 11 sekúnd v celkovom poradí na Woodsa však bola pre skúseného časovkára a vrchára hračka a napokon sa tešil z celkového triumfu na tomto prípravnom podujatí pred Giro d'Italia s náskokom 28 sekúnd pred tímovým kolegom Richiem Portem z Austrálie a 38 sekúnd pred Talianom Faustom Masnadom (Deceuninck - Quick Step). Woods sa po časovke prepadol z prvej až na konečnú piatu priečku.Aj pre Petra Sagana boli preteky Okolo Romandie prípravou na Giro d'Italia. Obstál v nej so cťou. Stal sa víťazom prvej etapy s cieľom v Martigny a v 3. etape v Estavayeri finišoval na treťom mieste. Chvíľu sa zdalo, že môže bojovať aj o víťazstvo v bodovacej súťaži. Napokon v nej obsadil štvrtú priečku."Možno sa toho v jeho živote aj v súkromí veľa udialo a v posledných rokoch už nie je taký dominantný. Nič sa však nemení na tom, že naďalej túži po víťazstvách. Jeho šprintérsky triumf v etape v súboji s Colbrellim ma napĺňa pocitom hrdosti. Stále je to veľký cyklista, s ktorým treba rátať," vyhlásil belgický cyklistický odborník José de Cauwer na adresu Sagana na webe Sporza.