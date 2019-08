Basketbalistky Young Angels Košice pokračujú v extralige

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 27. augusta (TASR) - Basketbalový klub Young Angels Košice bude aj v sezóne 2019/20 hrať domáce zápasy v Angels aréne. Pre problémy s jej prevádzkovaním bola vážne ohrozená účasť klubu v slovenskej extralige, no nateraz je najčiernejší scenár zažehnaný. Podľa generálneho manažéra Daniela Jendrichovského je to dobrá správa nielen pre košický basketbal, ale aj pre ďalšie halové športy v meste.Jendrichovský ocenil prístup vedenia mesta, ktoré v uplynulých týždňoch vyvinulo nemalé úsilie v riešení problému. Halu, ktorú spravuje Bytový podnik mesta Košice, ešte čakajú nevyhnutné úpravy, ale od 12. septembra by už mala slúžiť basketbalu.priznal Daniel Jendrichovský.Košický klub získal pod jeho taktovkou 15 slovenských titulov, úspešne účinkoval v Eurolige i v ďalších európskych súťažiach. Preto je pre manažéra nepríjemné zaoberať sa inou ako športovou stránkou. Dôležitá otázka domácej haly však je, aspoň na najbližšiu sezónu, vyriešená.Po vyše desaťročí, v ktorom mal klub vysoké ciele a mútil vody aj v Európe, musel Daniel Jendrichovský zľaviť zo športových ambícií. Aj vplyvom problémov s financovaním haly radšej upriamil pozornosť na basketbalovú mládež.poznamenal.Najvýznamnejším technickým zásahom do Angels arény bola rekonštrukcia vzduchotechniky, do 12. septembra už čakajú halu iba menšie úpravy. Na rozsiahlu rekonštrukciu nie je priestor, keďže budova je pamiatkovo chránená a má osobitý režim.uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.