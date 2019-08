Extraliga hádzanárov s 9 účastníkmi, Košice Crows začnú proti Modre

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Program 1. kola Slovnaft Handball Extraligy 2019/20:



piatok 31. augusta (všetky 18.00):



Košice Crows - HAO TJ Slovan Modra

HKM Šaľa - HC Sporta Hlohovec

ŠKP Bratislava - MHC Štart Nové Zámky



pondelok 2. septembra:



HK Agro Topoľčany - Tatran Prešov (18.00)

MŠK Považská Bystrica - voľno

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Nový ročník extraligy hádzanárov odštartuje už v sobotu 31. augusta úvodnými tromi zápasmi. Nováčik je klub Košice Crows, ktorý nahradí zostupujúci HO TJ Strojár Malacky. Súťaž bude mať iba deväť účastníkov, keďže v nej nepokračuje MHK Piešťany, ktorý nesplnil podmienky týkajúce sa mládežníckych družstiev. Hrací formát sa nezmenil, držiteľ slovenského titulu, ktorý obhajuje Prešov, bude známy najneskôr v posledný májový víkend.Žreb sa uskutočnil už v júni, v úvodných stretnutiach sezóny Slovnaft Handball Extraligy sa stretnú Košice Crows s HAO TJ Slovan Modra, HKM Šaľa s HC Sporta Hlohovec a ŠKP Bratislava s MHC Štart Nové Zámky. Prvé kolo dohrajú v pondelok 2. septembra súbojom HK Agro Topoľčany s majstrovským Tatranom Prešov. Keďže súťaž má nepárny počet účastníkov, v každom kole bude mať jeden klub voľno.uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave viceprezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Ernö Kelecsényi.informoval riaditeľ súťaží SZH Peter Brunovský. Víťaz I. ligy bude mať účasť v najvyššej súťaži zabezpečenú automaticky. Slovenský pohár vyvrcholí turnajom Final Four v polovici marca.doplnil Brunovský.Piešťany nemôžu štartovať v extralige, keďže nespĺňajú podmienky týkajúce sa mládežníckych družstiev. Viackrát požiadali v tomto smere o výnimku, všetky inštancie im ju však zamietli. Košice výnimku dostali, od ďalšieho ročníka sa však budú musieť s touto podmienkou vyrovnať. Trénerom nováčika bude bývalý dlhoročný reprezentant SR Radoslav Antl.povedal prezident Košice Crows Filip Fabišík. Antl nevlastní najvyššiu trénerskú licenciu, rovnako ako ďalší dvaja extraligoví tréneri, môže však byť na lavičke, keďže dostal výnimku. Ak by si však chcel zahrať, nemohol by byť na zápasovej súpiske uvedený ako tréner, v opačnom prípade by klubu hrozila pokuta.povedal Brunovský.Na predsezónnej tlačovej konferencii sa zúčastnili predstavitelia všetkých extraligových klubov, okrem majstrovského Tatrana, ktorého zástupca sa nedostavil z pracovných dôvodov. Vysoké ambície opäť má zdolaný finalista HC MŠK Považská Bystrica.uviedol manažér klubu Ľuboš Cifra.