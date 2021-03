Basketbalová legenda Michael Jordan doplatil na pandémiu, z účtu mu ubudlo 500 miliónov dolárov

Športovec s historicky najväčšími príjmami

Jordanov majetok rástol raketovou rýchlosťou

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Majetok legendárneho amerického basketbalistu Michaela Jordana sa v doterajšom priebehu pandémie scvrkol o 500 miliónov dolárov.Ako uvádza web denníka Marca s odvolaním na magazín Forbes, vlani v apríli mal 58-ročný rodák z Brooklynu majetok v hodnote 2,1 miliardy, no o necelých dvanásť mesiacov jeho bohatstvo činí 1,6 miliardy dolárov.Predovšetkým vďaka rokovaniam so spoločnosťou Nike sa Jordan stal športovcom s historicky najvyššími príjmami. Niekdajšia hviezda Chicaga Bulls dokonca pred rokom ašpirovala na umiestnenie v rebríčku 1000 najbohatších ľudí sveta.Podrobnosti o polmiliardovej strate nie sú verejne známe, ale predpokladá sa, že súvisia s Jordanovými investíciami mimo basketbalového sveta.Jordan, väčšinový vlastník účastníka zámorskej NBA Charlotte Hornets, zarobil počas 16-ročnej hráčskej kariéry dovedna 93,8 milióna dolárov. Jeho majetok sa však rozrástol raketovou rýchlosťou až po odchode do basketbalového dôchodku.Vďaka nadštandardnému vzťahu s firmou Nike ročne na licenčných príjmoch zarába okolo 100 miliónov dolárov. Úspech dosiahol aj vďaka nedávnemu dokumentárnemu filmu od Netflixu s názvom Posledný tanec.