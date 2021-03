Rozhodcovia prehliadli Ronaldov víťazný gól, lopta bola niekoľko centimetrov za bránkovou čiarou (video)

Christiano Ronaldo schytal aj žltú kartu

Portugalčania prišli o trojbodový náskok

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nahnevaný Cristiano Ronaldo si strhol kapitánsku pásku a odhodil ju nabok, keď znechutene odchádzal z hracej plochy belehradského štadióna po remíze Portugalska v Srbsku 2:2.Niekoľko sekúnd predtým rozhodcovia prehliadli regulárny zásah CR7, ktorý mohol znamenať víťazstvo úradujúcich európskych šampiónov.Najjagavejšia hviezda Portugalska bola blízko k 103. reprezentačnému gólu. V nadstavenom čase nasmerovala loptu do bránky, no arbitri si nevšimli, že domáci obranca Stefan Mitrovič, inak bývalý obranca Artmedie Petržalka, ju vykopol už spoza bránkovej čiary.A ešte za to, že si Ronaldo dovolil protestovať, dostal od nepozorného "muža s píšťalkou", Holanďana Dannyho Makkelieho, žltú kartu."Byť kapitánom portugalského mužstva je pre mňa česť a jedno z najväčších privilégií môjho života. Pre svoju krajinu vždy zo seba vydám všetko a nikdy sa to nezmení. Je však ťažké zvládnuť chvíle, keď cítime, že sa ubližuje celému národu. Zdvihneme však hlavy a budeme čeliť ďalšej výzve," napísal 36-ročný zakončovateľ na Instagrame.Portugalčania mohli mať na 1. mieste v skupine trojbodový náskok pred Srbmi, takto majú zhodne s nimi po štyri body. K pozápasovým polemikám ohľadne neuznania Ronaldovho zásahu však nemuselo prísť, keby zverenci trénera Fernanda Santosa nepremrhali prvopolčasové dvojgólové vedenie."Vyzeralo to, že náročná úloha bola splnená, ale v druhom polčase Srbi zmenili systém, rýchlo znížili a potom aj vyrovnali. Mali sme zápas rozhodnúť tretím gólom," povedal Diogo Jota, strelec oboch portugalských gólov.